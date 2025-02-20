巴士癡漢！變態男下體狂頂2女學生臀部　1原因證據確鑿　下場慘了

巴士癡漢出沒，女士們記得要小心保護自己！台灣基隆市1名男子乘搭巴士時，趁車內擁擠，用下體狂頂2名女學生的臀部，整個性騷擾過程長達3分鐘，被車廂內的「車cam」拍下。受害女生下車後報警求助，由於有影片作證，變態男其後被捕。



案件經審理後，法官裁定被告違反《性騷擾防治法》，判處5個月有期徒刑，可以易科罰金。



2名受害女學生被陳姓男被告用下體狂頂臀部。（示意圖/gettyimages）

蓄意用下體頂2名女學生臀部

台媒於2月報道，判決書指出，案發2024年5月8日下午4時許，陳姓男子在基隆市信義區義九路口巴士站搭乘202號路線巴士，當時車內已有大量乘客，所有座位已經坐滿。陳男站在1名女學生後方位置，趁機用下體頂住女學生臀部，時間長達2分鐘。受害女學生趁其他乘客下車時移動位置，嘗試和陳男保持距離。

但由於車內空間有限，與受害女學生同行的另1名女同學站因應乘客移動，站到受害女學生的原本位置，詎料成為下一個受害人。陳男轉移目標，用下體頂住第二名女學生的臀部，這次過程超過1分鐘。首名被性騷擾的女學生見狀，立即拉開同學，避免受到陳男進一步騷擾。

陳男接受調查時承認罪行，最終被判囚5個月。（示意圖/gettyimages）

被告認罪 被判入獄5個月

2名女學生下車後報警求助，警方根據巴士「車cam」和悠遊卡刷卡紀錄，確認陳男身份作出拘捕。陳男承認罪行，被控2項違反《性騷擾防治法》罪名。

案件在基隆地方法院審理，法官認為被告利用車內擁擠環境，對2名女學生進行性騷擾，嚴重侵害對方身體自主權，造成恐懼和不安，應予嚴懲。但法官考慮到被告認罪，而且沒有前科，事後有嘗試和受害人及其家屬進行調解，遂判處2項性騷擾罪名各3個月有期徒刑，合併入獄5個月，可以易科罰金，以每天1,000新台幣（約250港元）折算，全案仍可上訴。

（綜合）