屯門停車場港女泊車　陌生男向車噴清潔劑游說購買　網民教1招KO

車主當然想座駕乾乾淨淨，但不代表可以會接受陌生人隨便清潔汽車！有港女在網上發文表示，日前與親友將汽車停泊在屯門市廣場的停車場，突然有1名陌生男子將1支來歷不明的清潔劑噴向其私家車，然後游說港女和親友購買，售價499元。港女立即通知保安求助，狠批「去邊度泊車都留意下有冇呢啲大種乞兒」。



大量網民分享類似經歷，懷疑是同一人或其同行，「呢個人成日喺呢度搵食」、「佢游說我，我影低咗，查一查畀佢睇返，淘寶1支見到38.9人民幣（約43港元），知難而退了」。



陌生男子未經樓主和親友許可，就將1支不明來歷清潔劑噴向其私家車車頭燈，繼而游說購買，1支盛惠499元。（Threads圖片）

陌生男突噴清潔劑 港女向保安求助

樓主在Threads表示，早前和親友將私家車泊在屯門市廣場的停車場，泊好車打算離開，突然有1名陌生男子未經她們許可，就將1支不明來歷清潔劑噴向其車，繼而游說購買，1支盛惠499元。樓主與親友前往3樓保安室求助，最終沒有購買。

網民分享類似經歷

樓主形容「呢啲人唔幫襯佢，都唔知會唔會被佢劃花部車」，提醒大家小心對方，根據樓主上載的照片，該名陌生男將白色清潔劑噴在私家車車頭燈。

許多網民指出曾遇過對方或其他使用同一招數的行家，「買咗10支好似3,000幾蚊，到𠵱家都仲未用完，係有用嘅，又好大支，不過相信係有好多平價代替品」、「佢支嘢會破壞鍍膜，報警拉佢都仲得」。亦有人慨嘆「自己都做緊呢行…呢行真係被呢班人搞彎，公司教路不嬲都係叫我地派咗卡片畀客人，問咗先好示範」。

（Threads）