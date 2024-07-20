代客泊車變失車！座駕泊停車場被盜　男子1招自救成功尋車兼索償

代客泊車竟演變成失車？馬來西亞1名男子駕駛朋友座駕到商場，並將車和車匙交給商場職員進行代客泊車，惟事隔30分鐘想取車回家時，竟被告知車子憑空消失，最令人匪夷所思的是，車匙當下仍在泊車服務櫃枱，遂報警求助。幸好座駕裝有GPS功能，他們按照定位位置，成功尋回車子並且令疑犯被捕。



涉事商場事後件表示遺憾，但強調是次是單一事件，日後將進一步加強代客泊車運營商標準操作程序，以防類似事件再次發生。不過男子卻不滿解釋，指商場根本未如聲明般盡力向客人提供協助，事發後亦沒有讓他查看閉路電視，若不是有位置系統功能，「只單靠警方與商場，基本上就是無果了」。男子認為事件涉人為疏忽，商場應向他們作出賠償。



馬來西亞有男子使用代客泊車服務，取車時卻被告知車輛被盜走。（facebook圖片）

馬來西亞媒體報道，該男子在社交平台交代事件，他於7月7日（周日）駕駛友人座駕到涉事商場，並支付35令吉（約58港元）使用代客泊車服務。從樓主上載的照片顯示，商場收據顯示時間為下午12點48分，可是當他相隔半小時後打算取回車輛，商場工作人員卻一直讓他等待，大約15-20分鐘後，才如實告知他車輛不見了。

商場收據顯示時間為下午12點48分，距離他取車只相隔半小時。（facebook圖片）

不過事件令人費解的是，當時車鑰匙還在代客泊車服務櫃枱，他不禁質疑，「（工作人員）告訴我他有鎖車，也關了引擎。車怎樣不見？我只是停了半小時，進去逛一圈而已」。事主馬上報警，希望能調閱事發時閉路電視畫面，亦幸好友人座駕裝設GPS功能，按照Airtag位置發現車子「去向」，再根據車輛停泊地點，以及該處保安員提供的線索，最終在一處停車場尋回車子，並令疑犯當場被捕。

涉事商場事後於社交平台發出聲明，指對事件表示遺憾，「接到通知後我們立即配合相關部門展開全面調查，我們與警方一起查看閉路電視錄像，發現1名身份不明的人開走汽車，而汽車鑰匙仍安全地存放在代客泊車櫃枱上」，並強調是次屬於「前所未有」事件，往後將致力於審查，以及進一步加強代客泊車運營商標準操作程序，以防類似事件再現。

商場強調是單一事件，往後會盡力避免類似事件再現。（網上圖片）

事主翌日再度發文，指警方目前正調查案件，未能對外透露當中細節，不過他就對涉事商場感不滿。他指警方接報到場後，向在埸人士錄口供期間，才發現當日有2名印度裔職員沒有攜帶身分證。另外，他批評車輛被盜後沒被即時告知，而事發後商場也沒有盡力提供協助，如未有准許他查看閉路電視，甚至需等到報案後才可以調閱，他又貼出照片以及視頻，證明他們是在沒有商場幫助下，靠定位系統尋到車輛。

事主的友人透過定位系統追蹤車輛，確定其位置。（facebook圖片）

事主不忿質疑，「一輛車停泊在大馬著名旅遊景點，怎麼這麼輕易的被偷走？」，認為代客泊車顧名思義是有人代為看管，不解為何車輛會於光天化日下憑空消失。他直言，幸好友人座駕有安裝定位功能，「如果只單靠警方與商場，基本上就是無果了」，故質問是次車輛失竊涉及人為疏忽，認為商場方面應負上最大責任，應向他們作出賠償。

（綜合）