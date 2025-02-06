泰男被警方通報凍死街頭！回魂現身「喪禮」嚇窒全家　真相超傻眼

若然在喪禮上看見死者「回魂」，相信不少人都會被嚇破膽！泰國較早前有男子被警方認錯身份，以為他因天氣寒冷而凍死街頭，迅速通知其親屬為他準備葬禮。男子弟弟之後曾到醫院認屍，發現遺體身上沒有刺青，而他記得兄長身上本應共有3處紋身，曾一度對死者身份存疑，但礙於兄長長時間不在家中，甚至遠赴各省消失數年，他不確定是否記憶有誤，則沒再多想。



直至喪禮開始期間，被判定已經死亡的男子突然騎着電單車現身自己「喪禮」，全場眾人嚇到以為「撞鬼」。烏龍事件起因主要是男子身份證仍留有其年輕時的樣子，又和死者極為相似，警方因而「認錯人」。是次烏龍不但讓男子家人蒙受超過1萬泰銖（下同，約2,300港元）的經濟損失，事後亦需將葬禮改為祈福儀式，以保男子往後平安。



泰國有男子被警方誤認身份，以為他凍死街頭，迅速通知其親屬為他準備葬禮。（示意圖／gettyimages）

男子被警方認錯身份 以為他凍死街頭通報家屬

綜合泰國媒體報道，事發於2025年1月18日，泰國東北部馬哈沙拉堪府一警局，發現有男子疑因天氣寒冷而凍死街頭。警方之後根據死者的外貌特徵，認為是來自沙功那空府的沙旺達恩丁縣（Sawang Daen Din）的45歲男子佩奇（Phet Srichantachan）。雖然當時遺體正準備運送至醫院進行屍檢，以釐定死者身份和死因，不過警方對自己調查結果可謂充滿信心，隨即通報死訊，並要求佩奇家屬前往認屍及準備葬禮。

泰國有男子因天氣寒冷，而凍死街頭。（網上圖片）

男子弟弟發現遺體無刺青 曾對死者身份存疑

佩奇的弟弟通猜（Thongchai）其後前往認屍時，他發現遺體上完全沒有刺青，而其兄身上本來共有3處紋身，他曾一度覺得疑惑，並對死者身份存疑，但礙於兄長是以收集回收物，並再出售來謀生，經常長時間不在家中，甚至遠赴各省消失數年，所以他不確定自己是否記憶有誤，則沒再多想；而家鄉的親屬則忙於開始為佩奇準備葬禮。

男子親屬為其舉行喪禮，捧着其遺照。（網上圖片）

男子親屬為其舉行喪禮，捧着其遺照。（網上圖片）

男子親屬為其舉行喪禮。（網上圖片）

男子騎電單車現身「喪禮」 全場人以為撞鬼

直至喪禮當日，佩奇的親友和鄰居陸續到場，同村村民亦積極協助搭建帳篷、擺放桌椅、訂水、宰豬隻等，喪禮開始時，亦有宗教人士在場誦經追悼和進行功德儀式等。不過當喪禮舉行中途，被判定為死亡的佩奇居然騎着電單車現身，嚇到全場親友以為他「回魂」。得知是警方「擺烏龍」後，家人隨即致電通猜，告知其兄仍然在生的喜訊。

喪禮現場有被宰豬肉。（網上圖片）

被判定為死亡男子之後騎着電單車現身。（網上圖片）

是次「烏龍」是因為佩奇身份證還是他年輕時的樣子，而其外貌和死者相似，警方因此認錯身份。（網上圖片）

死者身份不明 男子一家蒙受1萬泰銖損失

是次「烏龍」起因是佩奇身份證還是他年輕時的樣子，而其外貌和死者相似，警方因此認錯身份；而目前死者真實身份尚未能確定。是次誤會不但讓佩奇家人帶來巨大精神壓力，亦令他們蒙受超過1萬泰銖的經濟損失。佩奇家人轉悲為喜，將葬禮改為祈福儀式，以助他消除厄運和祈求平安。

男子家人將葬禮改為祈福儀式，以助他消除厄運和祈求平安。（示意圖／gettyimages）

（綜合）