極危險！大媽騎電動三輪車亂闖尖沙咀馬路　短裙少女站身旁惹關注

豈可亂闖馬路！近日網傳影片，1名大媽騎着三輪車在尖沙咀廣東道上行駛，而她身旁還有1名短裙少女站到馬路上。車流在兩人旁穿過，場面驚險，但兩人卻十分淡定。疑有人乘車經過發現異狀，於是舉機拍攝並上傳至網上。網民都認為兩人不應亂闖馬路，並批評她們「累己累人」、「搞到香港烏煙瘴氣」。



網傳影片指1名大媽騎着三輪車在尖沙咀廣東道上行駛。（Threads影片截圖）

有網民將該段影片上傳至Threads，從影片可見，尖沙咀廣東道馬路上有1名大媽坐在三輪車上，於轉彎位逆線停下並左顧右盼。在等待車流駛過期間，大媽還悠閒托腮，絲毫不覺自己身處馬路上有多危險。而她身後站了1名短裙少女，少女彎腰站在馬路上，時而低頭看看手機。

大媽坐在三輪車上，於轉彎位逆線停下並左顧右盼。（Threads影片截圖）

在等待車流駛過期間，大媽還悠閒托腮。（Threads影片截圖）

拍片者驚問：點解會走出嚟？

當車流駛過、燈號轉為綠燈後，大媽隨即180度調頭，緩緩騎着三輪車從廣東道轉入柯士甸道，而少女亦緊跟在旁。片主邊拍攝邊驚訝問「佢做緊啲咩啊？點解佢會走咗出嚟嘅？」，而片尾則可見有1輛黑色私家車從兩人身旁經過。

網民鬧爆大媽與少女

影片引起網民熱議，不少網民批評片中大媽與少女亂闖馬路，不顧自身安危的同時亦會影響其他司機，於是留言大罵「累己累人」、「X她啊！想害人啊！」、「搞到香港烏煙瘴氣」、「佢哋想碰瓷？」、「大地任我行」。

（Threads）