嚇死！清晨駕車驚見「無頭者」行馬路　司機以為撞鬼　網民曝真相

咁猛？有司機於駕駛群組上傳「車cam（行車紀錄）」片段，顯示他駛經赤鱲角一路段時，看到有「無頭者」行走於馬路上，由於對方步伐蹣跚，加上微弱的街燈照射下顯得更為滲人，他擔心自己看見「污糟嘢」，於是向網民尋求安慰，「唔該話我知，你哋都見到！」。有網民覺得恐怖，「咩嚟㗎，無頭嘅」，不過有人留意片中人其實「有腳有陰影」，「應該係寒背（駝背）佬」。



其後有附近工作的網民就表示「見慣見熟」，「佢周不時都喺國泰城外圍行嚟行去」、「有次揸車經過見佢俾警車閃燈問候過」，同時道出令人心酸真相，「我日日5點零鐘行返工都見到佢，佢係身體有問題，所以先會咁行路」。



有司機於清晨駕車至赤鱲角路段時，看見「無頭者」於馬路上行走。（facebook影片截圖）

駕車驚見「無頭者」行出馬路

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳1條長17秒的剪輯影片，顯示他於本周四（23日）清晨約5時30分，駛經赤鱲角Cathay Pacific Sports Club對出的東岸路。影片所見，他當時跟隨前方的士左轉。不過向前行駛數秒後，馬路旁邊突然出現1個黑色身影，對方步伐蹣跚往片主方向行走，街燈微弱光線照射下，未能清楚看見對方「人頭」，氣氛更為恐怖。片主擔心自己見到「污糟嘢」，於是到網上求安慰，「唔該話我知，你哋都見到！」。

片主當時左轉入赤鱲角Cathay Pacific Sports Club對出的東岸路。（facebook影片截圖）

馬路旁邊突然出現1個黑色身影。（facebook影片截圖）

馬路旁邊突然出現1個黑色身影。（facebook影片截圖）

網民驚呼恐怖：咩嚟㗎，無頭嘅

帖文惹來網民熱烈討論，有人看過片段後驚呼恐怖，「咩嚟㗎，無頭嘅」、「彎低咗身咋」、「遠睇以為得對腳」、「個頭點做到90度」。另有人仔細留意，指出「有腳有陰影，唔係阿飄喎」、「應該係寒背（駝背）佬」、「飲醉咗，烏低咗個頭咋」、「白粉道友上咗電後，好多都會咁行」、「上返行人路啦！」。

有司機較早前途經上址 同樣遇到片中人

有司機早前途經上址，亦遇到片中人，故上傳其車cam影片，稱「師兄我同你見到同一樣嘢，但唔同日子」。有人鬼馬地製造恐慌，笑稱「不同日子和時間，但幾乎同一位置，更加耐人尋味」、「應該冤魂不散」、「行埋去摸吓佢有無下巴」、「下次停低問下有咩可以幫到你」。

有司機早前亦於同一地點遇到片中人，有網民因而笑稱「應該冤魂不散」。（facebook影片截圖）

知情者曝心酸內情

不過有於附近工作的網民就表示「見慣見熟」，「我揸巴士，成日見佢行出馬路邊」、「佢周不時都喺國泰城外圍行嚟行去」、「有次揸車經過見佢俾警車閃燈問候過」、「我機場返夜放四五點，又係呢個彎位見到佢，我都嚇一嚇，好在我同事都話見到」、「我日日5點零鐘行返工都見到佢，佢係身體有問題，所以先會咁行路」、「其實咁樣寒背都好慘，唔好怪佢啦」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）