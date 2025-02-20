牙醫幫小三免費拔智慧齒再開房　情慾訊息曝光　她捱告反指被性侵

免費看牙醫後即到旅館性交？台灣有人妻發現任職牙醫的丈夫透過交友軟件結識小三，丈夫為對方免費治療牙周病及拔智慧齒，之後再發生親密關係，人妻憤而提告。小三辯稱是遭牙醫性侵，她看診後因傷口痛及麻醉未退，才被對方帶到旅館強行性交，她怕治療中斷不敢反抗。



然而，法官檢視證據後指，兩人發生性行為後曾討論性交過程，又互傳「小白太可口」、「我是豬哥（好色之徒），不是色狼」等調情訊息屬不合常理，最終未採信小三說詞，並判她應賠償人妻40萬元新台幣（約10萬港元）精神慰撫金。牙醫１小三２



一名人妻發現任職牙醫的丈夫透過交友軟件結識小三，二人不單相約看戲、運動、互傳訊息至半夜，丈夫甚至為對方免費治療牙周病及拔智慧齒，再發生親密關係。（示意圖/Unsplash)

多次前往牙醫診所看診後發生親密關係

案情指，台中1名人妻與牙醫丈夫於2012年結婚至今，發現丈夫於2022年3月間透過交友軟件結識到小三並發展婚外情。小三在明知牙醫已婚的情況下，仍相約對方看電影、吃飯、運動及互傳訊息至半夜，同年7月至8月間多次前往牙醫診所看診，並在當天發生親密關係。人妻認為小三種種行為均已侵害她的配偶權，決定提告及索償100萬元。

被告強調治療後，遭牙醫以「時間已晚，先去旅館休息」為由誘騙入房，趁其身體虛弱時強行發生關係。（示意圖/GettImages）

小三反控睇牙後身體虛弱被性侵

案件審理期間，被告辯稱自己是受害人，男方一直以「前妻」稱呼原告，還出示未填配偶欄的身份證，讓她誤信對方確實單身，同時指自己遭到性侵。

被告供稱，她因為看診而認識人夫，對方以「牙周病治療須拔智慧齒」為由持續約診。經過4次免費治療後，她因為傷口痛及麻醉未退，人夫提議到旅館休息，將其騙入房內後，再趁她身體虛弱強行性交，當時她怕治療會中斷不敢反抗。直到原告提告後，她才知道男方並非單身。

人夫作供指，2人到旅館時，是由被告開車接載，當時她意識清醒，還主動拿證登記入住，進房後雙方很自然地發生性行為。

訊息討論性交過程 檢警拒起訴

警方調查是否涉及性侵，發現兩人互傳的訊息內容，其中男方曾提到「美女在旁邊，勃起很正常」、「若男生躺妳旁邊都沒動靜妳還會理他嗎」，而被告則回「半小時前才說自己不是色狼」、「結果躺下就不行了」、「小白太可口」，又問人夫：「那現在你的心目中，我們現在是什麼關係？」人夫回應：「還沒登記的老婆＝未婚妻」。

2人第二度性交後又互傳短訊，提及「好像有人說他不是色狼」、「結果晚上就靈魂出竅了」、「我是豬哥，不是色狼」。據相關內容，警方認為雙方合意性交，不構成性侵，檢方不起訴。被告曾自行入稟被法院駁回。

法官檢視訊息紀錄，認為2人發生性行為之後，仍持續進行親暱的調情對話，甚至以嘲諷口吻大方談論性行為過程，關係超出正常男女社交界線，加上旅館的住宿紀錄，認為2人有性關係。被告需強調遭性侵，但與人夫供詞不一，又未能提供證據，拒採納其說法，判她賠償人妻40萬元精神慰撫金。

（綜合）