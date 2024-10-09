美23歲女教師對11歲男童伸狼爪　互傳33000條情慾短訊　內容曝光

美國威斯康辛州一名年輕女教師不只傳送鹹濕訊息給學生，甚至疑似對才11歲的男童伸出魔爪，涉嫌性侵男童，日前遭到起訴出庭。



據《紐約郵報》（New York Post）報導， 23歲的柏格曼（Madison Bergmann）從今年年初開始和男學生密切來往，兩人傳了將近3.3萬條訊息，隨著兩人越來越熟悉，訊息內容也越來越鹹濕曖昧。

美23歲女教師對11歲男童伸狼爪 狂傳33000條情慾短訊 內容曝光（01製圖，Sincerely Media/Unsplash）

鹹濕短訊內容曝光 自稱在教室因對方「濕了」（點圖放大閱讀）：

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檢察官安德森（Karl Anderson）在法庭上朗讀其中幾則訊息。

在訊息中學生告訴柏格曼，每次擁抱柏格曼他就會有生理反應。而柏格曼也回應表示自己感覺到了，以後會特地常穿裙子，因為她喜歡被摸的感覺。

柏格曼甚至還曾傳訊息給男童表示，自己在教室裡面因為對方「濕了」。

檢察官念出這些訊息時，柏格曼也羞愧地低下頭來。

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然而，柏格曼的委任律師宣稱，只透過簡訊不足以證明她和學生有不當性行為。

律師聲稱，訊息中從來沒有出現過「我想和你發生性關係」這類的話，柏格曼只是和學生聊了性話題。

近期該案舉辦首次聽證會，柏格曼面臨10項重罪指控，其中包含一級兒童性侵、引誘兒童以及多項學校員工性行為不當罪。

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