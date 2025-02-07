為家庭瑣事爭執！男子年初五馬路截停妻座駕　淋汽油點火焚車被捕

馬來西亞發生縱火案！當地有男子疑因家庭糾紛，為宣泄不滿，竟於大馬路上截停妻子座駕，淋潑汽油再點火焚車，令對方座駕瞬間陷入火海，隨後馬上駕車逃離現場。網上流傳事發時片段，可見被點火座駕上的司機和乘客紛紛衝下車，車頭位置火光熊熊，附近車輛為免受波及，即時駛離現場。



消防接報後迅速趕到現場滅火，涉事私家車近八成車身被燒毀，但幸好未有造成任何傷亡。經當地警方連日追查，於周三（2月5日）拘捕涉嫌縱火男子，扣押他至2月11日。警方將援引刑事法典第435條文《惡意縱火毀損財物》作進一步調查，若罪名成立，男子最高或將面臨14年監禁，並需支付相應罰款。



馬來西亞有男子和妻子爭執，為宣泄不滿，於馬路截停對方座駕，再淋潑汽油點火焚車。（網上影片截圖）

馬來西亞年初五發生縱火燒車事件

綜合馬來西亞媒體報道，事發於2025年2月2日（即大年初五）晚上約10時20分，當地柔佛新山縣發生1宗當街縱火燒車案。網上流傳1條長約28秒片段，可見當時有2輛白色私家車停於馬路中心，突然其中1輛白色私家車車頭起火，3名女乘客驚恐萬分，倉皇奪門往車後方跑去，男司機則企圖往前方攔截縱火男子，不過對方疑見車頭位置火光熊熊，隨即駕車逃離現場。整個過程被後方私家車直擊並拍攝片段，而該司機為免受波及，亦即時移至左邊行車線駛離。

網上流傳事發時片段，顯示有2輛白色私家車停於馬路中心。（網上影片截圖）

網上流傳事發時片段，顯示有2輛白色私家車停於馬路中心。（網上影片截圖）

其中1輛白色私家車車頭突然起火。（網上影片截圖）

車上司機和乘客紛紛逃離座駕。（網上影片截圖）

男司機則企圖往前方攔截縱火男子。（網上影片截圖）

不過對方疑見車頭位置火光熊熊，隨即駕車逃離現場。（網上影片截圖）

涉事座駕8成車身被燒毀 事件幸未有造成傷亡

消防接報後迅速趕到現場滅火，涉事座駕有近8成車身被燒毀，造成約9萬令吉（下同，約1,760港元）的財物損失，幸好是次事件並未有造成任何傷亡。

消防接報後迅速趕到現場，進行滅火工作。（網上圖片）

雖然涉事座駕近乎八成車身被燒毀，卻幸好未有造成任何傷亡。（網上圖片）

夫婦為家庭瑣事起爭執 丈夫忿而燒車

警方事後交代案件指，事件涉及2輛豐田（Toyota）私家車。被點火焚燒的車輛屬於1名21歲女子，而縱火者正是她的丈夫，兩人疑因家庭瑣事起爭執，男子憤怒之下，駕駛白色豐田休旅車於馬路大道強行截停妻子座駕，並向對方座駕淋潑汽油並點火焚車，然後再迅速逃離現場。

涉嫌縱火男子被捕 恐面臨長達14年監禁

經警方連日追查，於周三（2月5日）凌晨2時在峇株巴轄拘捕1名25歲涉嫌縱火男子，起獲他涉案時駕駛的白色豐田休旅車，扣押他至2月11日。警方目前援引刑事法典第435條文《惡意縱火毀損財物》作進一步調查，若罪名成立，男子最高可面臨14年監禁，並需支付相應罰款。

（綜合）