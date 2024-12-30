發窮惡？買電單車20個月無供款　女子不滿被拖車　淋汽油放火燒車

分期付款購物，沒有供款當然會被追究，惟馬來西亞1名女子以分期付款方式購買電單車，卻長達20個月未有償還車貸，信貸公司於是委派拖車員前去將電單車拖走，詎料女子見狀大怒，將汽油淋潑電單車上，再將紙張點火扔到電單車，結果電單車陷入火海，現場火勢猛烈，不斷湧出黑煙。



消防員接報到場將火勢撲滅，惟電單車已被完全燒毀。當地警方表示，當晚已逮捕涉案40多歲女子，目前將依「縱火罪」展開進一步調查，一旦罪成，最高刑罰可被判處14年監禁及罰款。



馬來西亞1名女子以分期付款方式購買電單車，因已20個月未供款，她卻不滿被強行拖車，竟淋汽油放火燒車被捕。（facebook影片截圖）

女子淋潑汽油點火燒電單車

綜合馬來西亞媒體報道，事發於2024年12月26日下午3時許，當地霹靂州太平市保閣亞三（Pokok Assam）有女子涉嫌縱火被警方拘捕。網上流傳長約1分43秒的事發影片，見到涉事女子當時正於路邊市集擺賣熟食，其間有數名男子上前，女子見狀先是將汽油淋潑在電單車，大量汽油不斷滴在地上，她之後拿出已點火的紙張扔向電單車，車身瞬間被點燃起火，火勢十分猛烈，不斷湧出濃濃黑煙，附近有私家車亦即時駛離，以免受到波及。

女子將汽油淋潑在電單車。（facebook影片截圖）

大量汽油滴在地上。（facebook影片截圖）

電單車瞬間被點燃，火勢十分猛烈。（facebook影片截圖）

分期付滿買電單車 已20個月未還款

拍攝影片的男子其實是信貸公司委派的拖車員，他表示女子是電單車車主，由於已長達20個月都未能償還車貸，他們才會前來拖走電單車，未料女子不滿被強行拖車，竟放火燒車。消防員後來接報到場，雖然成功開喉撲滅火勢，但電單車已被燒至只剩下廢鐵般的支架。

電單車被燒至只剩下廢鐵般的支架。（網上圖片）

女子被控縱火罪 最高可被判監14年

當地警方事後交代案件，指於2024年12月26日下午約4時30分接獲報案，指有人涉嫌在事發地點焚燒1輛本田（Honda）RSX 電單車，他們於當晚7時30分逮捕該40多歲涉案女子，目前將依據《刑事法典》第435條文「縱火罪」展開進一步調查，女子一旦罪成，最高刑罰可被判處14年監禁，以及罰款。

（綜合）