朋友買新樓　迷信父勸勿買18樓︰像18層地獄　兒子1句反駁勁爆笑

每個人或多或少都會迷信，有時引來身邊人反駁。台灣1名男子在網上表示，其父親為人迷信，最近獲悉朋友買新樓，於是致電對方提醒切勿買18樓單位，男子事後詢問原因，父親解釋「18聽起來像是18層地獄，感覺不吉利」，兒子指出「有沒有可能18層地獄的意思是1到18層都是地獄？」，令到父親啞口無言。



大量網民笑言「最討厭你這種直覺敏銳的小鬼了」、「18層地獄是B1到B18」、「如果買15樓，車位在B3，每天出門上班，都要往下18層，這樣可以嗎？」。



樓主父親最近獲悉朋友買新樓，於是致電對方提醒切勿買18樓單位，樓主事後詢問原因，父親解釋「18聽起來像是18層地獄，感覺不吉利」。（示意圖/gettyimages）

父親告誡︰絕對不能買4樓和18樓

樓主在Threads表示，父親比較迷信，日前知道朋友要買新樓，致電提醒對方有關風水事宜，包括「絕對不能買4樓和18樓」。樓主在旁邊聽到對話，相信「4」和「死」近音，所以父親告誡對方切勿購買4樓單位，「但為什麼不能買18樓？」。

樓主事後詢問，父親聲稱「18樓聽起來像是18層地獄，感覺不吉利」，樓主卻指「有沒有可能18層地獄的意思是1到18層都是地獄？」，結果父親「安靜到現在都沒發出聲音」。

樓主指出「有沒有可能18層地獄的意思是1到18層都是地獄？」，結果父親「安靜到現在都沒發出聲音」。（示意圖/gettyimages）

網民笑言︰以後發展商把地面層叫19樓

帖文引來許多網民討論，笑言「以後發展商把地面層叫19樓」、「什麼話最傷人，實話最傷人，一下就把1到18樓的人都得罪光了」、「所以只能買18樓以上 」、「如果是18層地獄的話，我相信應該指的是不要買B1到B18」。

（Threads）