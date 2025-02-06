學生哥疑入荃灣大廈偷女性底衫！目擊者爆粗阻止　即急行樓梯離開

不少人會在大廈天台晾衫，最近有港男在網上分享影片，稱自己早前在荃灣某棟大廈天台消遣，其間突然看到1名疑似學生哥在鐵欄對面晾衣服的位置，開啟手機電筒疑在找東西。樓主指對方「好有目的性」地走近該些衣物，疑正拿起女性底衫，即開口大罵「仆你個臭X啊，你拎咩啊？拎人底衫？」，涉事男生聞言則立即快步從樓梯間離開，之後不見蹤影。



影片引起熱議，網民大課港男見義勇為，又指會在天台晾衫的女子多為年長女性，「阿婆阿嬸啲底衫褲都啱」、「咁X重口味」，但也有人提到學生哥可能需要向專業人士求助，「坦白講，個學生要看心理專家，係要去求醫的」。



有男子在網上分享影片，稱自己早前在荃灣一大樓的天台消遣，其間突然看到另一疑似學生哥拿取別人晾曬的內衣。（Threads影片截圖）

男生上天台疑擅取女性內衣

據樓主上傳至Threads的影片，顯示樓主與涉事男生同在荃灣某大廈的天台，男生正在晾衣位置拿起1件白色衣物，樓主見狀怒斥「你老X啊！你係度拎咩啊頭先？仆你個臭X啊，你拎咩啊？拎人底衫？等陣先，你真係咁走㗎喎」。男生在聽到樓主聲音後，隨即收起本來開了電筒功能的手機，急步走到樓梯間下樓，全程沒有回頭，也沒有對樓主的辱罵作任何回應。

男生聽到樓主聲音後馬上收起手機轉身離開。（Threads影片截圖）

樓主粗口怒罵「壯膽」

樓主在文中表示，事發時他於荃灣某大廈的天台消遣，「突然後邊有人上咗嚟，之後佢好有目的性咁樣行埋嗰堆衫度」，加上對方使用手機開啟電筒照明，不難猜到對方有所企圖，惟未想到竟然是大膽到拿別人的內衣，直呼「真係冇expect佢真係拎咗件女人嘅底衫」，又指事發當下，自己其實有點害怕，故只好罵粗口「壯吓膽」，並稱男生後來將內衣夾回晾衫的地方才離開，但他追上去已不見對方蹤影。

樓主指事發當下，自己其實有點害怕，故只好罵粗口「壯吓膽」，並稱男生後來將內衣夾回晾衫的地方才離開。（Threads影片截圖）

網民讚見義勇為

帖文引來大批網民討論，不少人稱讚樓主出聲制止，也有人批評相關男生的舉動令人不安，「見義勇為，嚇到個𡃁仔即刻走佬」、「如果係我見到佢應該走唔甩，會將佢親手交畀警察處理」、「好X核突，戀物癖畀錢買啦」、「你唔出聲，可能啲衫全部要洗過」、「真係咩人都有，黐X線」、「幫屋企人收衫？」、「讀書壓力大啫」。

部份網民提到，上天台晾衫的多數為年長女性，「咁X重口味，我未見過有返少少樣貌嘅女人會上天台晾衫， 唔係工人姐姐就七八十歲阿婆」、「阿婆阿嬸啲底衫褲都啱」、「鍾意阿婆底褲，黐X線 」。也有留言提醒，學生可能需要向專業人士求助，「坦白講，個學生要看心理專家，係要去求醫的」。

（綜合）