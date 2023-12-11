老爺「聞新抱底褲」嫌唔香　仲有更多變態行為　網民：完全AV前奏

婆媳問題是難解的謎，不過不只婆媳間的衝突，如何和另一半的家人相處也有很多眉角要注意。



一位台灣媳婦便崩潰分享，自己的老爺曾做出一些不能理解的行為，例如聞她的內褲、在她餵母乳時突然開門、堅持要進入她的家裡等等，原PO和另一半反映無果，便向網友求助：「會是我想太多了嗎」。

貼文曝光後網友紛紛力挺原PO，表示「聞內褲真的太離譜了，妳老公也是愚孝」、「完全是AV前奏」、「聞媳婦的內褲叫關心？真是奇葩的想法」。

老公國外工作 老爺成日突然入屋咁做 網民狂勸快保護自己（點圖看原文全文及網友意見）：

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一位女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享，自己剛結婚時和公婆一起住，她洗完衣服會拿去陽台曬，未料某一天老爺突然向原PO反映「內褲洗得不夠乾淨」，讓她疑惑反問，對方竟表示自己「聞了一下」，沒有洗衣精的香味。

而類似的行徑不只出現過一次，原PO表示，自己餵母乳時會將房門關起來，老爺也常常不敲門直接進來，令她感到有些為難。

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但之後因為原PO另一半工作的關係，他們旅居國外，偶爾才會回到台灣，就沒有發生其他的行為。

兩年前原PO因為孩子回到台灣，在她的堅持之下買了房子搬出去。原PO表示自己的先生不在台灣，但有給老爺家裡的鑰匙，對方隔三岔五的來她家。

就診完原PO想早點休息，就讓老爺先回去，未料對方竟堅持上樓，表示要「看看（家裡）有沒有人啊？搞不好有小偷什麼的」，傻眼的原PO送走老爺後便立刻將門反鎖。

原PO最後也有向另一半反映，但先生卻覺得她小題大作，指出「老人家就是關心而已」。

原PO無奈的表示，因為奶奶去世了，先生又在國外，自己認為在這種情形下有必要保持距離，所以分享這件事，想請網友幫忙分析：「會是我想太多了嗎？」

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該貼文引起熱議，網友紛紛直呼「妳老爺肯定對妳有別的企圖，妳自己要小心一點」、「這部的劇情我知道，日本AV都有演過」、「完全是AV的前奏，這老爺壞腦子」、「聞內褲是變態嗎？他怎麼不去聞他兒子的內褲」、「給老爺奶奶鑰匙就是死罪一條」、「老爺媳婦確實應該保持距離才對」、「應該讓他當真正的『公公』」。

也有人表示原PO的另一半有問題，「不用跟豬隊友講那麼多了，沒用的，他不會相信」、「哪個老公會覺得爸爸聞自己媳婦內褲叫做關心啊？一個變態一個偏袒」、「聞媳婦的內褲叫關心？真是奇葩的想法」、「妳是對的，聞內褲真的太離譜了，還有妳老公也是愚孝」。

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更有網友替原PO想辦法，提醒她可以考慮換門鎖或加裝監視器，保護自己，「想辦法換鎖，說鎖頭壞掉了，不要再給老爺有機會拿到鑰匙，保護自己」、「立刻換鎖，或者有娘家的話看能不能搬回娘家，這太危險了吧」。

「裝監視器吧！免得到時真的有太出格的事，妳老公不相信」、「佯稱鑰匙丟掉急進門，鎖頭撬壞了更換新鎖，鑰匙就不再提供給老爺，防人之心不可無」、「換電子鎖，可以時常更換密碼，也可以單獨給一組訪客密碼，使用一次就無效，也要裝監視器」。

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