中伏│居酒屋$1888盆菜燶底漏和牛　港女嬲爆投訴　店家咁回應惹議

新年原想開開心心相聚吃盆菜，卻換來一肚氣。有港女早前經某位媽媽KOL介紹下，以1,888元訂購了尖沙咀某間居酒屋盆菜，年初三滿懷期待地收貨，卻發現漏給和牛，煲熱盆菜不久「未滾」就「聞到燶味」，翻開盆菜檢查，竟發現托格及盆底一大片燶跡。她致電居酒屋投訴，店家卻不肯承認責任，「話啲餸喺廚房拔出嚟，唔關佢哋事」，又指斥「阻住佢放假」。



網民熱議質疑是樓主加水不夠致「煲燶」，但店家漏給和牛和態度差亦是事實。



有港女早前經某位媽媽KOL介紹下，訂購了尖沙咀某間居酒屋的盆菜，年初三滿懷期待地收貨，卻發現漏給和牛，煲熱盆菜不久「未滾」就「聞到燶味」。（fb群組「香港盆菜關注組」圖片）

港女：煲盆嘢無耐已經聞到燶味

該港女上周六（2月1日）於fb群組「香港盆菜關注組」發文，「希望大家新一年都唔好中伏」，表示早前經某位媽媽KOL介紹下，訂購了尖沙咀某間居酒屋的盆菜，年初三滿懷期待地收貨，「點知嚟到已經冇畀個和牛，點知開始煲盤嘢無耐已經聞到燶味」。她強調，一開始已經加汁，亦無用大火，惟她將盆菜的餸拿出來檢查，發現托格及盆底竟有一大片燶迹。

港女致電居酒屋投訴，批評「完全冇交代，完全想不負責任，淨係不停話畀返個牛肉錢，話啲餸喺廚房拔出嚟，唔關佢哋事」。港女不滿店家解釋，「真心個底點會咁樣燶法？我哋一路煮煲嘢都未滾，點會已經燶咗，仲要係個底同個格都有，應該係廚房冇留意黐住咗啲嘢，真係極度失望」。港女無奈說，當晚邀約了一大班朋友和小朋友吃盆菜，最後眾人只能買雞湯「去煲返啲有燶味嘅餸」，又不敢給小朋友吃。

港女將盆菜的餸拿出來檢查，發現托格及盆底竟有一大片燶迹。（fb群組「香港盆菜關注組」圖片）

店家：做咩阻住放假？

港女其後再與居酒屋的寫字樓職員溝通，居酒屋稱是負責人，但對方向她說只是客服，又不敢開名，更指「自己煲燶嘢關佢哋Q事？」、「已經食晒啲嘢點賠」、「年初八先至啟市，做咩阻住佢放假？」。港女不滿「我諗今時今日做生意，就算乜嘢情況都唔會咁樣同個客講嘢掛？」，又指斥「講講下電話cut個客嘅線，其實係咩玩法？」，若「話唔到事」或非負責人，可以向顧客說明，而非掛斷電話，「如果做客服可以cut人線嘅話真係好恐怖，真心今時今日香港做生意環境已經咁困難，真係要咁樣咩？」。

港女之後發現在OpenRice該盆菜售1,399元，但她是以1,888元購入，客服稱較低價是因為沒和牛，但「數口精」的港女說「其實我嗰個送到嚟都冇牛肉，佢話賠返牛肉錢$359，咁其實都收多人客$130」，呼籲他人小心這種銷售手法。

港女將盆菜的餸拿出來檢查，發現托格及盆底竟有一大片燶迹。（fb群組「香港盆菜關注組」圖片）

網民質疑樓主自己煲燶 指店家態度差

有網民認為是樓主處理不當致「煲燶」，但店家態度差也值得爭議，「其實一定係自己煲燶，因為佢啲嘢食係煮熟晒先放落去，佢間嘢係衰格在冇品」、「應該有舊菜喺個架底咪燶囉，執盆菜嘅問題」、「燶係你自己煲燶嘅，但係漏和牛就真心唔掂喇」、「會唔會係你哋加得唔夠水去滾呢？但佢態度唔好係事實」。

有網民指出，盆菜是中國傳統，理應「幫襯」傳統店舖，「咁多盆菜唔買你走去居酒屋買」、「居酒屋買中國傳統盆菜，會唔會本身就係一個錯，即係好似去齋舖，要食日本和牛咁」、「呢啲所謂新派盆菜真係不敢恭維」、「呢盤嘢點值1888？就咁望到啲餸都唔會訂啦」、「鮑魚連殼上，都第一次見」、「KOL啲嘢都好信，佢哋九成都係收錢賣廣告」。