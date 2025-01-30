快餐店現多箱廣州預製「急凍盆菜」　網民嘆非香港製造：懶唔懶啲

農曆新年期間，不少人都會選擇圍在一起與親友吃盆菜，而材料當然而愈新鮮愈好。惟最近有大埔街坊在社交平台上傳照片，顯示一連鎖快餐店內放有多箱「急凍盆菜」，紙箱上寫明生產商為廣州一食品公司，驚訝並非香港廠房製造。不少網民留言指「嗰啲叫預製菜」、「盆菜都要急凍，懶唔懶啲」，惟部份網民覺得很平常，「根本好多嘢都係上面做，然後運落嚟」。



最近有網民在社交平台上傳照片，顯示一連鎖快餐店內放有多箱「急凍盆菜」，紙箱上寫明生產商為廣州一食品公司。（facebook圖片）

店面現多箱「急凍盆菜」

樓主日前在facebook群組「大埔 TAI PO」發文及上傳相片，顯示在一連鎖快餐店內，放有多個紙箱，上面以簡體中文寫明「急凍盆菜」，生產商為廣州一食品公司，讓樓主驚嘆「今日先知原來……盆菜並非大埔工場做嘅」。

網民嘆：嗰啲叫預製菜

帖文一出，即引來大批網民熱議，有人認為換言之該餐廳出售的所謂盆菜，其實都是預製菜，認為質素較差，留言稱「嗰啲叫預製菜」、「盆菜都要急凍，懶唔懶啲」。也有部份網民表示「預製盆菜」見怪不怪，「你唔係諗住佢喺後面廚房同你整吓嘩」、「而家先知？」、「預左啦」、「訂得預咗」、「想食盆菜，其實好多地方都有自己煮」。

網民又提到其實不少食品的部份工序都不是在香港完成，「其實好多年前有啲連鎖麵包店蛋榚嘅餅底已經唔係香港做」、「根本好多嘢都係上面做，然後運落嚟，尤其係燒味，如果唔係點會咁平」、「如果有監察品質，就應該冇問題」。