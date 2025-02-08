女大學生迷戀師氣男教師！騷擾6年發訊息這樣說　終捱告下場慘了

女學生愛上英俊男教師？台灣有女生在大專院校就讀期間，被1名長相帥氣的男教師所吸引，6年間不斷透過各種手段騷擾對方，甚至設立在校方網站「專屬留言板」傳達愛慕之情。男教師曾向校方求助但狀況未見改善，不堪被騷擾決定報警理。一審法官判女學生實行跟蹤騷擾罪罪成，判處拘役50日。女學生不服提出上訴，改判處拘役40日，全案定讞。



台北一女學生2017年就讀大專期間，認識了1名外表英俊男老師。女大學生深深被對方出色的外表所吸引，心生愛慕之情。（《男人四十》劇照）

透過電子郵件向男老師表白

綜合台媒報道，女大生2017年就讀台北某大專期間，認識1名外表英俊的男教師。女大學生深深被對方的外表所吸引，心生愛慕之情，透過電郵方式不停示愛，發出「在夢裡的你常常對我笑得很開心，我也是」、「對了，從我認識你開始，每天我醒來眼皮子都還沒打開，大腦就都要先播一遍你的名字」等內容，試圖打動男教師。

女學生後來休學，仍繼續寄送電子郵件，甚至透過學校網絡平台設立男老師的專屬留言板，繼續傳送愛慕之意。（示意圖/Pixabay）

休學後設立專屬留言板

男教師不停婉拒，發現無效後向校方求助。沒想到女學生後來休學，仍繼續寄送電子郵件，甚至透過學校網絡平台設立男老師的專屬留言板，繼續傳送愛慕之意。

儘管男教師多年來無意與對方發展男女關係，也不願聯絡，但女學生持續6年傳無間斷訊息騷擾，讓他最終忍無可忍，決定報警處理。

女學生不服上訴

案件經過一審後，女學生實行跟蹤騷擾罪罪成，被判處拘役50天。女學生不服提出上訴，高院審理後撤銷原判決，改依實行跟蹤騷擾罪，判處拘役40日，全案定讞。

（綜合）