台灣電力公司辦技能賽　「仙氣女蜘蛛俠」成焦點　竟是前英文老師

台灣電力公司（台電）年度技能競賽邁入第57屆，8日在高雄訓練中心舉行主競賽日，共吸引全台75個單位、1255名員工參賽，涵蓋32項競賽項目。從亞運棒球選手到持多張專業證照的「桿上蜘蛛俠」，以及轉職台電的新生代，每位選手展現獨特風采，賽場競爭激烈。



今年參賽者比較年輕化，近三分之一為年資五年內的新進人員。參賽亮點包括高雄區處棒球國手蔡偉凡，曾奪2018亞運銅牌，轉型電力技術人員，專注於配電外線項目。

曾奪2018亞運銅牌的棒球手蔡偉凡也是參賽者之一。（YouTube@台電影音網）

曾奪2018亞運銅牌的棒球手蔡偉凡也是參賽者之一。（YouTube@台電影音網）

來自新營的何孟穎原本是英文老師，後來轉換跑道變身「桿上蜘蛛俠」。入職8年的她則憑藉10餘張專業證照，在桿上工作展現不讓鬚眉的決心，其中更不乏有起重機、堆高機等大型機具駕駛執照。

「配電外線團體組」吸引百餘人參賽，選手需攜11公斤裝備攀爬9米高電桿，進行搶修模擬，展現團隊合作與技術實力。

來自新營的何孟穎原本是英文老師，後來轉換跑道變身「桿上蜘蛛俠」。（台電官網）

何孟穎已考獲10餘張專業證照，憑高顏值引起話題。（台電提供）

何孟穎已考獲10餘張專業證照，憑高顏值引起話題。（台電提供）

何孟穎已考獲10餘張專業證照，憑高顏值引起話題。（台電官網）

何孟穎電力專業絲毫不遜於男性（台電官網）

此外，年僅19歲的邵子辰從馬祖跨海參賽，挑戰配電地下電纜項目，與前輩同場競技，成為焦點。

本次競賽展示了台電研發的「橫向互連裝置」，透過強化架空線路的安全性，預計於交通繁忙或天災易發區域裝設1,500處，進一步降低公共安全風險。

年僅19歲的邵子辰挑戰配電地下電纜項目，同樣成為焦點。（台電官網）

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