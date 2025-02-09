「撕紙男」撕走港鐵月台「請勿吸煙」告示　網民：咁就可以食煙？

不少交通工具會張貼禁止吸煙等告示，以提醒市民。近日有網民就發現有男子疑於港鐵太子站月台，私自撕去牆上1張「請勿吸煙」告示，故發帖詢問「諗住撕咗就可以食煙？」。影片引起網民關注，有網民直言「好癲」、「報警拉佢啦、刑事毀壞」。

《香港01》已就此事向港鐵查詢，港鐵呼籲乘客應愛護公物，不要作出破壞告示行為。



網傳影片指疑有男子於港鐵太子站月台，私自撕去牆上1張「請勿吸煙」告示。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

有網民將相關影片轉載至Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，並表示「諗住撕咗就可以食煙？」。

男子將告示撕下來。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

從影片可見，事發地點應為太子站月台，1名穿灰色上衣、背藍色背囊、戴口罩男子，在某下行扶手電梯入口處停下腳步，迅速撕去牆上1張「請勿吸煙」告示。不過貼紙並不易撕除，男子用指甲將告示一小片一小片地摳下來。

另一段影片則可見，男子將告示撕去後，疑轉身準備離開。兩段影片中，均未見有人制止男子行為。

另一段影片則可見，男子將告示撕去後，疑轉身準備離開。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

另一段影片則可見，男子將告示撕去後，疑轉身準備離開。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

另一段影片則可見，男子將告示撕去後，疑轉身準備離開。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

影片引起網民熱議，有網民直言「好癲」、「佢咩事啊」。也有人笑言男子「職業病」，「可能佢係做清潔喺街邊搣開貼傳單嘅呢，職業病發」。另有人指「咁樣算唔算叫刑毁？」、「報警拉佢啦、刑事毀壞」。

港鐵回覆《香港01》表示，車站及車廂有不同告示提醒乘客保持港鐵環境清潔，呼籲乘客應愛護公物，不要作出破壞告示行為。港鐵又指，乘客如看見相關情況，可聯絡港鐵職員，以便作出適切跟進。

（Facebook）