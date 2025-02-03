港鐵鼻環女吸電子煙！噴煙舉V手勢自拍　網民認出真身　可罰$XXXX

近期頻頻有人於港鐵吸電子煙，網上流傳最新片段，顯示1名穿鼻環、身穿黑衣的濃妝女子，在乘搭港鐵時自拍吸食電子煙情況，以用隨身物品遮掩下噴煙，其後更對着鏡頭情況舉起「V」字手勢，狀甚得意，而片段更上載至個人IＧ帳戶的限時動態。



網民批評在港鐵吸食電子煙非但違法，二手煙更會影響他人，直斥相關行為自私，「確實乞人憎」、「冇品」、「犯法」。有人認出該鼻環女曾參加選秀節目，亦經常在街頭表演唱歌，對她公然違規吸電子煙感到驚訝。根據港鐵附例，在港鐵禁煙範圍內吸煙可被罰款5,000元。



1名穿鼻環的女子乘搭港鐵自拍，取出電子煙準備吸食，倒影可見車廂內有其他乘客。（Threads影片截圖）

鼻環女在港鐵車廂內肆無忌憚地吸食電子煙，還會着手機自拍。（Threads影片截圖）

鼻環女在港鐵車廂內肆無忌憚地吸食電子煙，還會着手機自拍。（Threads影片截圖）

鼻環女噴煙時用隨身物品遮掩，相信擔心被其他人發現。（Threads影片截圖）

港鐵女自拍 用隨身物品遮掩噴煙

再有女子在港鐵吸電子煙的影片在網上瘋傳，畫面可見1名穿鼻環、身穿黑衣的長髮女子，化了濃妝乘搭港鐵，最初是在月台上，畫面寫着「新年第一次搭錯線囉」。其後鏡頭一轉，女子已坐到車廂內，從畫面見到車內有其他乘客，但鼻環女卻肆無忌憚地對着鏡頭吸食電子煙，繼而用隨身物品遮掩噴煙，相信擔心被其他人發現，最後則擺出「V」字手勢，狀甚得意。

有關片段上載至instagram帳戶的限時動態，有網民下載後轉貼到其他社交平台，繼而引起討論。有網民發現該鼻環女則參加選秀節目，而且會在街頭獻唱。

鼻環女噴煙後即對着鏡頭擺出V字手勢，片段更上載至instagram的時動態，似在炫耀自己的行為。（Threads影片截圖）

港鐵範圍吸煙可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

警方過往檢獲的太空油「依托咪酯」，以及含太空油的電子煙機。（警方提供）

政府計劃刊憲列太空油為毒品

另外，近年不少人以電子煙工具吸食「太空油」，而「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食，而警方近年多次檢獲俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙油，並曾形容為太「兇」油，呼籲切勿吸食。

政府計劃於2月14日修訂附屬法例，並同日刊憲，將依托咪酯納入香港法例第134章《危險藥物條例》，列為毒品管制。修例工作完成後，非法管有的最高刑罰是監禁7年及罰款100萬元；販運或非法進口的最高刑罰是終身監禁及罰款500萬元。

警方曾搗破太空油案，檢獲大量證物，包括果味甘油及量杯。（資料圖片／王譯揚攝）

警方大力打擊大空油

另外，警方近年大力打擊俗稱「太空油」的依托咪酯新興毒品，且引入太空油快速檢測工具，以檢定相關毒品。今年1月18日，西九龍衝鋒隊及機動部隊進行重點巡邏，機動部隊於油麻地截查1名55歲本地男子，在其身上搜出一粒電子煙彈，即場使用快速檢測工具，成功驗出該粒電子煙彈含有依托咪酯，該名男子涉嫌「管有第一部毒藥」被捕。

警方引入太空油快測工具，可驗出電子煙彈是否含有依托咪酯。（警方圖片）

（Threads）