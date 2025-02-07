九巴乘客大聲傾偈騷擾全車　司機開咪絕招KO獲激讚：我大把時間

乘搭巴士要顧及行車安全，切勿騷擾司機！本港網絡瘋傳1段影片，指往屯門九巴上，有乘客大聲聊天騷擾全車，司機多次廣播勸止不果，忍無可忍下停駛，並開咪高峰狂罵相關乘客至少1分鐘，終令相關乘客收聲，車廂回復平靜。



影片引來網民熱議，大部份都讚司機「做得好」，「支持！啲無品自私X騷擾司機揸車，影響乘客同行車安全」、「車長做得啱，有啲人好X老套，公眾地方做埋啲肉酸嘢（冇公德心），抵俾人X」。



乘搭巴士要顧及行車安全，切勿騷擾司機。（資料圖片）

乘客大聲聊天 九巴司機開咪狂罵

乘搭巴士要顧己及人。有港男於2月6日（星期四）於Facebook群組「文人多說話」上載影片，留言「巴士超級癲司機，有乘客大聲傾偈，佢開MIC鬧到飛起」。

從影片看到，1輛往屯門公路轉車站方向行駛的九巴停在路中，司機正在使用車廂咪高峰責罵大聲聊天的乘客，「繼續講啊！繼續大聲傾偈啊！唔緊要㗎。唔係傾電話啊，下面講嘢大大聲好似開會議咁啊喺度，繼續講啊，唔緊要㗎，阻住你哋之嘛，我大把時間。繼續講啊嘛，唔緊要㗎。頭先播咁多次廣播就應該醒水啦下嘛」。

1輛往屯門公路轉車站方向行駛的九巴停在路中，司機使用車廂咪高峰責罵大聲聊天的乘客。（Facebook群組「文人多說話」）

1輛往屯門公路轉車站方向行駛的九巴停在路中，司機使用車廂咪高峰責罵大聲聊天的乘客。（Facebook群組「文人多說話」）

1輛往屯門公路轉車站方向行駛的九巴停在路中，司機使用車廂咪高峰責罵大聲聊天的乘客。（Facebook群組「文人多說話」）

影片長54秒，司機大部份時間都在責罵相關乘客，估計至少鬧了超過1分鐘。影片最後，相關乘客無再出聲，車廂回復平靜，司機關上車門疑似再度開車。

網民激讚司機：做得好

網民看過影片大讚司機「做得好」，「支持！啲無品自私X騷擾司機揸車，影響乘客同行車安全」、「車長做得啱，有啲人好X老套，公眾地方做埋啲肉酸嘢（冇公德心），抵俾人X」、「一路揸車一路聽住佢哋大聲講電話睇抖音，係好困擾的」、「有多啲呢啲司機就好」、「贊成司機X人。唔通發生意外好咩」、「如果每個司機都係咁就天下太平了」。

乘搭巴士要顧己及人。（運輸署影片截圖）

不過亦有網民認為司機做法欠妥當，「司機語氣上同用詞，都會影響其他乘客」、「嘈到司機，唔代表司機可以咁鬧客，除非乘客繼續冇改善」。