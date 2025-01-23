公屋悲劇│女兒私下買樓遭房署查出　婆婆被迫遷　網民1原因不同情

【公屋政策／公屋富戶】政府加強打擊濫用公屋，但「法津不外乎人情」？有港男近日探訪1名居於大窩口邨約300呎公屋單位的老婆婆，她與1名女兒同住，但2人關係惡劣，作為單位登記人之一的女兒去年更私下買樓沒有通知婆婆，結果被房屋署查到，現時被要求2月底搬走。港男對婆婆遭遇感到「心悒」，遂在網上發文求助，「不論係咩原因，都應該安排公屋銜接到，先叫人搬離或者保留原單位；面對屋內30幾年嘅物品、部份囤積物品，我都唔知老人家可以點清空」。



網民看過帖文議論紛紛，但大部份人都不表同情，又質疑是否涉及瞞報，「個個俾人發現咗就話自己幾慘幾慘，咁咩樓都唔使收啦」、「你都onX，咁樣就唔趕嘅話，咁個個俾人查到就話唔知啦」、「阿婆唔知道個女有物業，只係俾人過一戙，同法官講囉睇下佢信唔信」、「成篇嘢都無講下全部人家身幾多？不如講出來睇下係咪富戶先」。



樓主回應時承認不清楚婆婆一家身家，但強調婆婆是被女兒「蒙在鼓裏」，不涉及瞞報，「個老人家其實就冇賣慘，同埋好樸素……我係覺得好心悒先上網求救下」。他補充，已幫婆婆向樓下區議員求助。



有港男近日探訪1名居於大窩口邨約300呎公屋單位的老婆婆，她與1名女兒同住，但女兒去年私下買樓沒有通知婆婆，結果被房屋署查到，現時被要求2月底搬走。（資料圖片）

女兒私下買樓被房署查出 公屋婆婆遭迫遷

該港男於連登討論區以「最近做義工探訪一個獨居老人，原來佢俾房署迫遷，要兩個月內搬離公屋」為題發文，表示「打擊（濫用公屋／公屋富戶）我明白，但問題人哋係咪富戶先」。

樓主指出，老婆婆一家七口住在大窩口邨約300呎單位幾十年，後來丈夫過身，3名子女相繼搬走，只與1名女兒同住，惟女兒「情緒異常」，與婆婆關係「勢成水火」，不單沒有贍養和照顧婆婆，作為單位登記人之一的女兒，去年年初更私下買樓沒有通知，結果被房屋署查出，要求婆婆於2月底搬離單位。

婆婆單位堆滿雜物。（連登討論區）

義工：婆婆被女兒「過一戙」，應先安排公屋銜接

樓主指，明白房屋署要打擊公屋富戶濫用，但強調婆婆對女兒買樓全不知情，「俾自己個衰女包過一戙」，而且時間緊迫，應該先安排公屋銜接才叫婆婆搬離單位，或保留原單位，「時間緊迫，二月底就要搬走，面對屋內三十幾年嘅物品，部份囤積物品，同阿女購物狂引致海量衣物有床蝨不聞不問，我都唔知老人家可以點清空……若無法保留原單位，都係咪應該換返一個單人公屋畀婆婆？點解冇啦啦就踢人走？要老人家重新排期？排到幾時先？不論係咩原因，都應該安排公屋銜接到，先叫人搬離或者保留原單位」。

樓主指，明白房屋署要打擊公屋富戶濫用，但強調婆婆對女兒買樓全不知情，而且時間緊迫，應該先安排公屋銜接才叫婆婆搬離單位，或保留原單位。（連登討論區）

網民質疑瞞報

不過帖文引來網民爭議，大部份人都不同情婆婆遭遇，質疑涉及瞞報濫用公屋，「首先有潛在虛假陳述嘅問題，如果家庭成員申報過冇其他物業嘅話，個個俾人發現咗就話自己幾慘幾慘，咁咩樓都唔使收啦」、「阿婆唔知道個女有物業 ，只係俾人過一戙，同法官講囉睇下佢信唔信」、「你都onX，咁樣就唔趕嘅話，咁個個俾人查到就話唔知啦」、「同阿女勢成水火，但買衫又照放你屋企？」、「規矩係咁 都係無法，個個都話唔知都搞唔掂」、「成篇嘢都無講下全部人身家幾多？不如講出來睇下係咪富戶先」、「咁係佢同佢個女嘅事，唔關房署事」、「個女買咗樓唔使坐都賺咗啦，仲想要留住間屋，一個人住三百幾呎，用嚟擺咁多衫，畀你重新排期，仲想點」、「幾個仔女都唔理，成屋都係垃圾，明顯個阿婆有問題喇」。

帖文引來網民爭議，大部份人都不同情婆婆遭遇，質疑涉及瞞報濫用公屋。（資料圖片）

樓主否認婆婆瞞報 生活樸素沒有「賣慘」

面對網民質疑，樓主回應時表示自己只是「義工」，不是社工，不知道對方身家，但指婆婆十分樸素，沒有「賣慘」，只是他得知婆婆故事感到「心悒」，才會在網上發文求助，「我次次上去都係見到佢食白粥，然後人哋送嘅湯包、冬菇 都係咁塞畀我，（婆婆是）自己都唔捨得食，走去送畀人嗰啲人……係今次得知呢單嘢有啲心悒ok？佢個女私下買物業，都係話呢間屋唔合乎資格，但佢老人家本身係合乎資格，冇啦啦趕人走，30幾年嘅嘢搬得去邊度」。

樓主續說，已上過這單位5至6次，強調婆婆沒有「瞞報」，「我fact check過我先想幫下（婆婆），咪當我lulu先得㗎。如果佢真係瞞報，我點會咁上心。我接觸唔少濫用義工服務嘅老人家啦，同埋由頭到尾呢位婆婆冇求助，冇話報乜報乜，係講起過往嘅故事，同唔捨得住咗咁耐嘅單位」。樓主補充，已幫婆婆向區議員求助。

樓主表示，已幫婆婆向區議員求助。（連登討論區）

樓主長文反擊後，有網民安慰樓主，「樓主唔使咁上心，你又報區議員又po連登，已經盡晒力幫，唔好畀呢件事太影響心情」。