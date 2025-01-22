舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大　港女「深入虎穴」篤灰　下場絕了

【濫用公屋／舉報／移民】政府加強打擊濫用公屋，設「舉報濫用公屋獎」，實名成功舉報者可獲發獎金3,000元及感謝狀。有港女就在小紅書發文，指已「深入虎穴」，舉報觀塘啟田邨有戶主移民加拿大後沒有交還公屋單位，更列出對方「違規出租公屋單位」等2宗罪，直斥「貪得無厭」。她又透露舉報後對方下場，形容「大快人心，正義長存」。



帖文引來網民熱議，紛紛支持舉報濫用公屋，「舉報1個，也相當於幫了有需要的人盡快上樓」、「香港好多真正困難的家庭，遲遲還住不到公屋，好慘！有些人反而還濫用公屋還為了賺點小錢又轉租給別人！所以支持你，必須投訴打擊那種濫用公屋的人」。



有港女就在小紅書發文，指已「深入虎穴」，舉報觀塘啟田邨有戶主移民加拿大後沒有交還公屋單位。（Google地圖）

公屋戶主移民加拿大無交還單位

不應濫用公屋！該港女於小紅書以「支持打擊濫用香港公屋 ── 深入虎穴」為題發文，指觀塘啟田邨戶主「夫憑妻貴」移民加拿大溫哥華多年，但「因貪心」沒有交還公屋單位，又未經妻子同意把妻子登記成為該單位住戶人口，之後一直把單位給其兄長濫用，「其兄已有一公屋單位了，更可耻是其兄假冒戶主夫妻名義在公屋住戶入息申報表提供虛假資料及假冒簽名」。

樓主又列出2宗罪，包括「濫用單位」及「違規出租公屋單位」，批評「教壞下一代」及「貪得無厭」。

樓主「深入虎穴」直擊單位情況。（小紅書）

問題1：濫用公屋單位

樓主稱，戶主將單位交給其兄長全家居住，包括兄長8歲女兒，而其兄長夫婦叮囑女兒在「濫用單位」內不要發出聲音，以免有人發現該單位有小孩；若有人問起她為何在單位內，以及為何在單位留宿，就回答是「探望叔叔」、「幫叔叔看管房屋，因叔叔在大陸工作」，感嘆「女童從小已被培育欺詐講大話」。

問題2：違規出租公屋單位

樓立表示，戶主兄長寄居單位數年後，成功獲派自己的公屋單位，但兄弟2人沒有交出單位，反而把單位出租予兄長妻子的「姊妹朋友」，「但凡非法租住該單位的人都會被叮嘱，若有人按鐘絕不要應門，那麼濫用單位內裏底蕴便不會被發現了」。

樓主又「直搗黃龍」，公開據指是該「濫用單位」內部情況相片，形容「屋內殘破不堪」、「天花多處剝落」、「地板破破爛爛」、「廁所殘破不堪」、「廚房擺放雜物」，而除了主人房有雙人床，客房也放置上下格床，但有小孩衣物。

樓主形容「屋內殘破不堪」、「天花多處剝落」、「地板破破爛爛」、「廁所殘破不堪」、「廚房擺放雜物」，而除了主人房有雙人床，客房也放置上下格床，有小孩衣物。（小紅書）

樓主形容「屋內殘破不堪」、「天花多處剝落」、「地板破破爛爛」、「廁所殘破不堪」、「廚房擺放雜物」，而除了主人房有雙人床，客房也放置上下格床，有小孩衣物。（小紅書）

樓主形容「屋內殘破不堪」、「天花多處剝落」、「地板破破爛爛」、「廁所殘破不堪」、「廚房擺放雜物」，而除了主人房有雙人床，客房也放置上下格床，但有小孩衣物。（小紅書）

樓主形容「屋內殘破不堪」、「天花多處剝落」、「地板破破爛爛」、「廁所殘破不堪」、「廚房擺放雜物」，而除了主人房有雙人床，客房也放置上下格床，有小孩衣物。（小紅書）

成功舉報濫用公屋 戶主下場係咁

樓主之後透露事件後續，稱已「舉報成功」，該單位須還原後交還房屋署，直指「大快人心，正義長存」。

帖文引來網民熱議，紛紛支持舉報濫用公屋，「舉報濫用公屋，人人有責！」、「舉報1個，也相當於幫了有需要的人盡快上樓」、「就算冇3k我都會舉報」、「其實挺討厭那種明明很有錢還能申請到公屋的人，真的說得沒錯，香港好多真正困難的家庭，遲遲還住不到公屋，好慘！有些人反而還濫用公屋還為了賺點小錢又轉租給別人，所以支持你，必須投訴打擊那種濫用公屋的人」。

帖文引來網民熱議，紛紛支持舉報濫用公屋。（小紅書）

網民：舉報濫用公屋人人有責

亦有網民分享類似個案，「我入伙4年，對面屋（1人單位）入伙頭1個月常見，之後呢4年只見佢2次，單位見過不同人出入……都係半年左右見1次有人出入。返嚟住1至2日，絕對不是屋主。真心想舉報佢」、「我隔籬從他們一家派到公屋見過1次之後一直都沒見過，也沒聽見裝修，他們是個大單位，這個月頭見過1個男人剛好和我同坐電梯上來竟然開門撳隔壁屋，絕對他們租給別人了」、「我認識的同事也這樣，連她親戚也是集體霸佔公屋」。