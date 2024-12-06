港鐵驚見大便！柯士甸站月台、大堂2地點遭人放糞便？港鐵有回應

港鐵近期屢次出現遍地「黃金」！讀者羅先生向《香港01》表示，周四（12月5日）搭乘港鐵時，於柯士甸站月台，以及大堂地面均發現糞便，形容現場傳出濃烈臭味，更目睹有途經乘客不慎踩到糞便，他隨即向港鐵職員反映。由於同站不同地點都出現「黃金」蹤影，他猜測並非有人隨地大便，反而似是有心者故意於港鐵範圍內留下排泄物。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，根據紀錄，周四下午約1時，柯士甸站職員接獲乘客通知，表示於車站內發現有污物，職員隨即到場了解，並安排清潔人員於大堂及月台位置清理及消毒。港鐵強調致力為乘客提供方便舒適的出行體驗，呼籲乘客為己為人，共同營造清潔及舒適的乘車環境。



有《香港01》讀者搭港鐵時，分別於柯士甸站月台，以及大堂地面發現糞便。（讀者羅先生提供照片）

柯士甸站月台驚見「黃金」

羅先生於12月5日下午約1時許搭乘港鐵，並於柯士甸站下車，他步出月台時已經聞到濃烈臭味，隨後便於月台地面發現糞便。從羅先生提供的照片可見，月台留有一坨啡黑色物體，疑似是大便，周遭亦有零碎「便跡」。

有拖篋乘客途經月台時，疑未仔細留意地面，不慎踩到糞便。（讀者羅先生提供照片）

途經乘客不慎踩到糞便

羅先生目睹2名拖篋客途經時不慎踩到糞便，而他其後亦於同站的大堂樓層見到糞便，隨即通知港鐵職員。羅先生拍下的照片顯示，月台以及大堂地面的糞便疑被人踩到，糞便有延伸跡象。

港鐵職員接到通知後，馬上於地面擺放「小心地滑」以及「現正進行清潔」的提示牌，提醒乘客小心。

港鐵職員於地面擺放「小心地滑」以及「現正進行清潔」的提示牌，提醒其他乘客小心。（讀者羅先生提供照片）

目擊者：疑有人故意留下排泄物

羅先生補充，由於他發現糞便時，於月台並未見到任何可疑人士，他相信並非有人隨地大便，反而似是有心者故意於港鐵範圍內留下排泄物。

使厭惡性物體流入鐵路處所可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第6條「污物等不得放置在鐵路處所」，任何人不得使污物、污水或其他厭惡性物體流入或進入或放置在鐵路處所的任何部份，違者可被罰款5,000元及監禁6個月。