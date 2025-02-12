當眾摸6歲男孫下體！媳婦收到照片怒提告　變態阿爺庭上死撐慘了

台灣發生爺爺猥褻男孫案。基隆市1名七旬老翁趁妻子不在店內時，向年僅6歲的男孫伸出狼爪，將對方抱在腿上，隔着褲子撫摸孫兒下體，旁邊店舖老闆娘見到老翁的猥褻動作，遂用手機拍下，再轉發給男童的家人。男童母親，即老翁的媳婦得知事件，大怒報警向老爺提告。



涉案老翁被控「強制猥褻」罪名，但他在法庭上仍死撐沒有猥褻意圖，反辯稱是孫兒下體不適，他才幫忙處理。惟法官不採納其說法，判其罪名成立，判處4年有期徒刑。



受害男童懷疑早前已被遭被告猥褻，家人警告無效。（示意圖/gettyimages）

男童被爺爺猥褻 旁邊老闆娘拍照留證據

台媒於今年2月報道，案件在基隆地院審理，案發於2023年1月晚上7時許，70多歲周姓老翁趁妻子不在檳榔攤內，剩下他與6歲孫兒獨處，於是將將孫兒抱在腿上，當眾隔着褲子撫摸孫兒下體。

旁邊水果攤的老闆娘整理攤位期間直擊這一幕，於是取出手機拍下3張照片作證，繼而傳送給周翁的妻子。周妻收到照片後再轉發給媳婦，媳婦想起大約2年前，老爺亦曾經猥褻其兒子，盛怒下報警求助。

法官判處被告入獄4年。（示意圖/gettyimages）

被告辯稱︰男孫當時表示下體不適

周男事後被控強制猥褻罪名，他在庭上辯稱男孫當時表示下體不適，要求他幫手處理，又指如果自己有猥褻意圖，就不會在公開場合進行。

但男童孫證實案發當日的確被爺爺隔褲撫摸下體，並表示爺爺曾多次在檳榔攤內進行類似行為，自己亦看過爺爺向胞弟做出相同舉動。身為嫲嫲的周妻亦大義滅親，直斥丈夫2年前曾經猥褻孫兒，但缺乏證據，所以大家只能口頭警告，豈料再次犯案。

法官認為，被告之前已有多次猥褻孫兒的嫌疑，今次更被明確拍下罪證，他為了滿足自身性慾，傷害孫兒身心健康，嚴重影響其未來人格發展，遂判處被告入獄4年。

（綜合）