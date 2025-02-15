搭巴士剪指甲遭斥無公德心　中年男：吹得我脹？　妻加入戰團更衰

人無恥便無敵！有港女發文公審一對夫妻巴士乘客，指責中年男子於巴士上剪指甲沒公德心，男子大言不慚指「我係鍾意喺巴士度剪指甲，點呀！」。男子老婆「護夫」加入罵戰，斥港女「無嘢搵嘢嚟鬧」，稱不怕港女將二人行為於網上散布，「放上網好呀，我都想紅呀」。網民紛紛批評，「都唔明咁X大個人好似返屋企先剪會死咁！」、「最憎啲人巴士上面剪指甲，呢啲上咗年紀嘅阿叔阿伯最鍾意係咁，咁無公德心」。



有港女發文公審一對夫妻巴士乘客，指責中年男子於巴士上剪指甲沒公德心，男子大言不慚指「我係鍾意喺巴士度剪指甲，點呀！」。（fb群組「真.屯門友」圖片）

該港女2月1日於fb群組「真.屯門友」發文，指「呢兩公婆X老話想紅喎，各位幫幫佢」，事源當日中午約12時，她乘搭九巴58X線往旺角方向期間，有1名中年男子在巴士上層剪指甲，持續剪了10下，她勸籲「畀返啲公德心」，惟男子「睥住」她說，「關你咩事，我係鍾意喺巴士度剪指甲，點呀！」，港女揶揄是否沒讀書，知否什麼是公德心，男子囂張說「係呀無讀書呀，你吹得我脹呀！」。

其後，男子老婆加入罵戰，斥港女「無嘢搵嘢嚟鬧」、「嘈住成部車」，港女說若不想被放上網就應有公德心，男子老婆說「放上網好呀，我都想紅呀，最好你放埋上東張」。港女隨後跟着男子下樓梯到下層，男子站在輪椅泊位，翹起雙手繼續「睥住」她，港女表示，「擺晒甫士咁，冇理由唔影佢㗎」。

男子老婆加入罵戰，斥港女「無嘢搵嘢嚟鬧」、「嘈住成部車」。（fb群組「真.屯門友」圖片）

事件引來網民批評，「唔想喺屋企彈到指甲周圍飛，咪會喺公共地方剪指甲囉，呢啲咪自私囉」、「我唔明點解佢哋啲DNA係咁，明明自己錯，硬係掉返轉頭鬧返人」、「最憎啲人喺車上邊食嘢、超大聲睇電話、剪指甲、梳頭、除鞋、挖鼻屎」，又說「喺車上面剪指甲，一個急剎車就好笑囉」。有人則分享更惡心的事，「我見過嘅阿婆離譜到抹完鼻涕嘅紙巾，用嚟一路抹扶手樓梯」。