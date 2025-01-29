推輪椅婆婆上巴士！女車長1原因無法落板　阿伯怒罵：叫你落就落

年廿九吃團年飯後，許多市民都趕回家迎接農曆新年，但乘搭交通工具也要守規矩！網上流傳影片，拍到1名阿伯推着輪椅婆婆在香港仔巴士站大吵大鬧，阿伯走上巴士要求女車長落輪椅板斜以便推妻子上車，但車長指因為站頭有死車塞住未能正式埋站，當時身處路中，該位置沒有路壆而無法落輪椅板，勸他等候下一班車或到下一個站上車。惟阿伯激動發難，不斷喝罵指「架車可以放低㗎，唔好蝦我呀」、「我叫你落，就落，我負責任」。



現場相繼有途人及乘客勸阻阿伯，更有熱心女子勸他先帶婆婆返回行人路，「去嗰度先落到輪椅㗎，我哋都係落輪椅㗎，佢呢度落唔到（輪椅板）㗎」，詎料反阿伯喝罵「唔好講嘢，我報警」，終累及巴士無法開出。警員到場後耐心解釋情況，勸說轉坐下一班車，但阿伯仍情緒激動說「唔得，我一定要上呢架，我係要玩到佢盡為止」，幾經辛苦才帶他返上行人路調停。



網民認為女車長已清楚解釋情況，狠批阿伯野蠻，「反社會人格」、「個老公仲要推個老婆去車頭擋人車」、「呢啲老頑童真係」。



阿伯站在車門位置，要求車長馬上落輪椅斜板，「我叫你落，就落，我負責任」。（影片截圖）

巴士停車處無路壆不能落輪椅斜板

有網民在facebook群組「巴士的事討論區~更新版」上傳2條影片，指「新年流流，為何搞到大家唔開心呢」。綜合影片內容，事發現場是香港仔巴士總站，1名阿伯想推坐輪椅的妻子登上前往長沙灣的城巴970X，但當時巴士身處行人過路處前的路中，並非停在巴士站旁，女車長指該位置沒有壆位，輪椅斜板不夠長無法落板，又因為當時有另1輛巴士頂住，所以無法正式埋站，以安全為由勸對方多等一會，在輪椅位上巴士，或轉到漁暉道車站上車，但阿伯發難報警，令巴士無法開出。

阿伯想自行拉出輪椅斜板，車長馬上勸阻。「我叫你落，就落，我負責任」。（影片截圖）

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阿伯企圖自行落輪椅斜板

事發於年廿九（1月28日）晚上，影片所見，阿伯站在車門指着女車長大喝「快啲」，又想自行拉出巴士的輪椅上落斜板，車長連忙說「你唔好搞呀，唔得自己落呀，唔得咁樣㗎」。阿伯大聲說「唔得咁你咪落板囉」，車長表示要報警，阿伯即走近駕駛座旁說「報警都冇用㗎」，車長見他走到身旁，即叫「你唔好行埋嚟」，阿伯回應「我唔掂你」。

車上乘客上前勸阻，阿伯拿出手機示意要報警。（影片截圖）

穿粉紅色衣服的熱心女途人上前解釋情況有危險，勸阿伯先推婆婆回行人路。（影片截圖）

阿伯喝罵粉紅色衣服的女途人，表示「唔好講嘢，我報警」。（影片截圖）

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阿伯：我叫你落，就落，我負責任

車長解釋該停車位置因沒有壆位而無法落輪椅板，但阿伯沒聽進耳，反而再大喝「叫車長（應指站長）嚟」，車長感好奇「叫邊個車長呀，呢度冇站長」。有其他市民途經了解，阿伯稱「我上車，佢話唔落得板」、「架車可以放低㗎，佢唔好蝦我呀」、「我唔理你，你落唔落」、「我叫你落，就落，我負責任」，但市民聽完車長解釋後也認同「你咁搞好危險喎」、「佢要埋到個壆位先落得（斜板）」。

此時車上乘客也支持車長「黐線㗎，Ｘ你老X，報警啦」，另1名女乘客上前勸阻，「算啦哥哥，算啦，唔該你啦」。阿伯不理會眾人勸說，反而拿出手機示意要報警，又喝斥「我趕時間呀」。1名途經的熱心女子勸阿伯帶婆婆返回行人路，「去嗰度先落到輪椅㗎，我哋都係落輪椅㗎，佢呢度落唔到（輪椅板）㗎」，阿伯卻反斥女途人，稱「唔好講嘢，我報警」。女子再耐心說「呢度落唔到㗎」，阿伯朝她臉大喝「唔好講嘢」，對方也大聲回應，「太高啦呢度」，之後被其他途人拉開。

車長向其他乘客解釋情況，但被婆婆喝罵「唔好再講咁多嘢啦你！」。（影片截圖）

輪椅婆婆喝車長：唔好再講咁多嘢啦你！

看到伯伯不聽人勸告的態度，車上一眾乘客愈發不滿，「咁Ｘ燥，咁㒼塞」、「係咪飲咗酒呀」、「大家安全先好」，車長向眾人解釋，因為上車地點被另1輛巴士塞住，「報警都冇辦法啦」、「我埋唔到去啦」，又叫阿伯「你喺輪椅位嗰度等，後車就上到」。一直未有發聲的輪椅婆婆此時向車長大喝「唔好再講咁多嘢啦你」、「冇理由呀嘛，唔上得車嚟咩」。

車長解釋，要正式埋站有壆位才可以落輪椅斜板，當時車站有另1輛巴士頂住（應為圖中巴士），故無法埋站落板上客。（影片截圖）

警員勸坐下班巴士 阿伯：唔得，我一定要上呢架

另1條影片拍到，1名相信為巴士公司職員及2名警員到場調停，職員希望盡快解決事件讓乘客乘車回家。警員勸阿伯婆婆上後1輛巴士，「佢開㗎啦，呢架」。惟阿伯態度堅決稱：「唔得，我一定要上呢架，我係要玩到佢盡為止。」警員指要跟從巴士公司守則「咁都冇計」，阿伯堅持「咁上到為止囉」。

警方到場勸阿伯坐下一班巴士，指該巴士馬上就要開出，但阿伯仍拒絕。（影片截圖）

阿伯拒絕坐下班巴士，稱「唔得，我一定要上呢架，我係要玩到佢盡為止」。（影片截圖）

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輪椅婆婆：好聲好氣我都冇咁火滾呀嘛

其後1名較高的男警入鏡，叫阿伯先讓後一班巴士開車，阿伯卻將婆婆推到受阻巴士車頭位置。現場所見，巴士站仍有不少市民正等巴士，而男警員帶阿伯返回行人路協商，坐輪椅的婆婆則和另一名男警員聊天，此時多名巴士乘客選擇下車離去，婆婆態度略為激動指「好聲好氣我都冇咁火滾呀嘛」。

警方表示，1月28日晚9時半左右收到報案，1名6旬老翁想推坐輪椅的妻子上巴士，和車長發生爭執，列作糾紛處理。

網民撐車長：仲推個老婆去車頭擋人車

網民認為車長已清楚解釋為何不能落斜板，認為阿伯野蠻，「反社會人格，唔搞事會身痕」、「壞人變老了」、「架巴士斜板唔夠長落唔到平地，要喺個壆，上面候車區先得，梗係兩蚊大帝唔啱，前巴士公司車長」、「人哋撈低埋架車都斜台太斜上唔到喇！個老公仲要推個老婆去車頭擋人車，都唔知話佢愛妻心切定推老婆去咩好」，但也有人認為「支持研究車頭上落升降台」。