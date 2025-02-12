外賣送22包「沙律醬」？店家1原因這樣做　網民讚：主打細節誠意

店家出手真的大方豪爽！有港女分享一則爆笑外賣事件，她早前於一間日式餐廳點外賣，店家卻漏了給沙律醬，故日前再點外賣時，於手機應用程式下單備註處寫下一堆「沙律醬」字眼提醒店家，沒料到店家竟十分有耐性地計算，並送了相應數量的22包沙律醬，令港女大感意外，「做到嘢，無諗過俾咁多包」，笑言「實現沙律醬自由」、「可以食到2046」。



有港女分享一則爆笑外賣事件，她於手機應用程式下單備註處寫下一堆「沙律醬」字眼提醒店家勿漏單，沒料到店家竟十分有耐性地計算，並送了相應數量的22包沙律醬。（Threads圖片）

該港女於社交平台Threads發文，笑言「做到嘢，無諗過畀咁多包，上次漏咗沙律醬，我先打咁多個諗住提提佢哋」。從照片可見，她於石門京瑞廣場一間日式餐廳點了份一人餐滑蛋豬扒便當、半條炸魷魚、椰果荔枝飲料，並在手機應用程式下單時附註一堆「沙律醬」字眼，而桌上放了一大堆小包裝沙律醬。

港女表示，經點算後，店家真的按她打了多少個「沙律醬」，給予相應22包沙律醬，笑言「一開始以為佢發脾氣掉一大炸落嚟，原來係特登數過」，她大讚店家貼心「見佢哋平時咁忙都仲肯幫我數有幾多個『沙律醬』，真係好sweet」，並強調這次實屬例外，「意外嚟，之前最多3包」，又大呼「實現沙律醬自由，剩低嘅拎返屋企慢慢食」、「可以食到2046，如果未變壞，我驚佢會變壞」。

有網民指正港女所叫的「沙律醬」實質為「他他醬」，港女回覆道「唔知點稱呼佢先好，入面有啲蛋碎瓜碎咁，真係好好食，所以先咁強調一定唔可以畀漏我」。（GettyImages）

帖文引來網民熱議，「笑死，佢畀咁多包醬你，咁豪都有嘅」、「你賺咗一枝沙律醬」、「用薯條送醬，醬先係main dish（主菜）」、「咁樣係沙律醬醃魷魚」、「佢哋好有責任心」、「主打就係細節誠意」、「咁嚟緊佢有22次機會可以畀漏沙律醬你」，又建議將用剩的沙津醬雪藏，減慢變壞速度。

有網民擔心港女行為會引來店家報復，「我真係唔會安心食呢個飯，樓面、廚房實覺得你玩嘢加料」，港女回覆說之前也試過這樣做，但該次店家仍然漏了給沙律醬，「然後個飯依然都係好好食」。

有網民指正港女所叫的「沙律醬」實質為「他他醬」，港女回覆道「唔知點稱呼佢先好，入面有啲蛋碎瓜碎咁，真係好好食，所以先咁強調一定唔可以畀漏我」，又說「唔好漏我啲沙律醬，下次連個名（外賣應用程式下單名字）都要改埋沙律醬」。