搭港鐵八達通跌落閘機中間！卡主尷尬爆粗自嘲「X頭」　結局曝光

八達通卡體積細小，拍卡時一不小心有可能甩手掉下。最近有網民在社交平台分享照片，稱早前不慎將個人八達通弄掉在港鐵站的閘機之間，位置尷尬得讓他爆粗自嘲自己是「X頭」。樓主後來他留言自爆結局，表示已成功拿回八達通，不過未有透露「失而復得」的過程，帖文引來網民熱議。



網民在社交平台分享照片，稱早前不慎將個人八達通弄掉在港鐵站的閘機之間，位置尷尬得讓他爆粗自嘲自己是「X頭」。（Threads圖片）

掉落八達通卡 看得見卻不能觸及

樓主在Threads發文，一開始就爆粗自嘲自己是「X頭」，表示他日前不小心掉了八達通卡於2部閘機之間。據其上傳的照片顯示，閘機是港鐵較新的款式，2部機之間十分狹窄，只較八達通卡闊少許，樓主與該卡的距離可謂是「這麼近，那麼遠」，能看到卻不能觸及，實在令人無奈。樓主後來在留言區補充，稱已成功取回八達通，但未有透露如何取回。

網民：講真我真係唔會笑你

帖文引來網民留言討論，有人對於掉失的位置感到驚訝，直呼「點做到？」、「某程度上都叫做一種天賦嘅」，也有人困惑港鐵閘機間之狹窄，實在無計可施，認為面對這種情況也只能向職員求助，「講真我真係唔會笑你，反而諗點解會有咁闊嘅空隙」、「呢個情況建議搵職員／清潔姐姐幫手，要用掃把撩到張卡出嚟」、「我都X過唔知幾多次」。

（Threads）