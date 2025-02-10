四川宜賓山泥傾瀉感人一幕　數十村民徒手挖掘挖到流血終救出老婦

大陸四川宜賓突發山泥傾瀉，截至目前已1死28失聯。



當地村民目睹山下民宅被掩埋，幾十人徒手搬石頭、刨土救人，狂挖一個多小時，挖到手流血，其中一對祖孫獲救，孫女是自行逃出，祖母則是靠村民挖出來的。

四川宜賓突發山泥傾瀉，當地村民徒手搬石刨土救人，狂挖一個多小時至流血，終救出一名老婦。（微博@百姓關注）

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綜合《封面新聞》、《百姓關注》等陸媒報道，山泥傾瀉意外發生在8日上午11時50分，宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村至有少10戶房屋被埋，有1人重傷、1人輕傷，有29人失蹤。

村民劉先生親眼看著住家對面發生山體滑坡，整片土石流傾瀉而下，同村多戶鄰居房屋消失在碎石土方下，隨即和幾十位村民一起嘗試徒手搬石頭、刨土救人，整整一個多小時，直到官方救援力量趕到，他向記者表示：

心裡著急，沒工具也要挖啊！

另一名楊先生則告訴記者，自己大伯被埋，家人徒手參與救援，「手都搞到出血」仍在堅持。

據筠連縣人民醫院黨委書記金香介紹，2名傷者為一對祖孫，奶奶今年58歲，姓周，孫女11歲，姓饒。經診斷，周某為左側多根肋骨骨折、肺挫傷、右側股骨中段粉碎性骨折等，饒某為左膝軟組織損傷，目前2人生命體徵平穩。

傷者家屬余某歡轉述事發經過，稱周家位於滑坡體覆蓋區域邊緣位置，事發當時，家裡只有周某和3名孫兒女在家，孫子在一樓看電視，2個孫女在二樓睡覺，跑出來的是年紀最小的孫女：

饒某在睡覺時，當聽到聲響後跑了下來，等她轉身的瞬間，房子就被泥土湮沒了，她的腿就是在倉促逃生中擦傷的。

至於奶奶周某，則是村民從泥巴堆裡刨出來的，獲救後還有意識，但是說不出話來，醫護人員給予簡單處理後，被救護車送到縣醫院，在外地打工的兒子媳婦獲知後已連夜趕回。

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