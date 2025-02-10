奇異博士傳送門？奧地利雪地驚現「太陽蠟燭」奇景　網：像天使！

大自然奇景！



奧地利一名網友在滑雪時，目睹了雪地上出現巨大光柱，相當美麗壯觀。他用手機拍下記錄，影片在社群平台上瘋傳。

奧地利一名網友在滑雪時目睹了雪地上出現巨大光柱，猶如《奇異博士》的傳送門，引起熱議。（viralhog@Lenka Lanci）

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綜合外媒報道，這名網友在去年的12月在布里克森河谷滑雪時，看到了一道高大的、閃亮的光柱從雪景中升起，令人驚嘆。

在雪景的襯托下，越來越大的光柱看起來如夢似幻幾乎不像是真的：

這真是太迷人、太震撼了。我這輩子從來沒有見過這樣的事情。

他開玩笑地說：「我想滑雪穿過它，但是……如果它實際上是通往另一個世界的入口怎麼辦？」

他拿起手機將畫面拍下並上傳到社群平台上，很快就引發瘋傳。網友們紛紛表示：

「太美了吧」

「是奇異博士的傳送門嗎」

「真實版的雪花球」

「就像是天使一般」



其實這是一種被稱為「太陽蠟燭」（sun candle）的自然現象，當大氣中的冰晶以適當的角度反射陽光，形成垂直光束時，就會出現，但是並不常見，多見於日出或日落時。由於垂直光束形狀通常為細長的紡錘狀，看起來就像是蠟燭上的火苗，因此得名。

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