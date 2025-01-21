台灣6.4級地震｜外星人降落高雄？強震前一刻驚見「神秘光束」

嘉義大埔鄉於今（21日）凌晨0時17分，發生規模6.4強震，全台有感！



然而，高雄有民眾宣稱拍到「地震光」，結果底下有網友透露真相。

高雄有民眾宣稱在地震前拍到「神秘光束」。（Facebook@路上觀察學院）

高雄有民眾宣稱在地震前拍到「神秘光束」。（Facebook@路上觀察學院）

有網友於今（21）日凌晨12時23分在臉書社團「路上觀察學院」發文，並附上一張照片，畫面中可見他用手機拍下一道光，並寫下：

才在陽台拍下這影像，就發生了大地震⋯⋯

不過底下馬上有網友回貼這道光的真相，原來是活動所發出的光束。

底下有網友透露真相。（Facebook@路上觀察學院）

原來是活動所發出的光束。（Facebook@路上觀察學院）

留言區也有人貼圖稱地震前拍到橙色月亮。（Facebook@路上觀察學院）

貼文曝光後，吸引超過1.3萬名網友朝聖，並紛紛留言大笑表示：

「差很多，而且誰會半夜用光束」

「想起你說這是召喚外星人」

「我也有看到，我想說月亮？結果是這個。」



點圖放大看更多1月21日台灣6.4級地震相關照片：

+ 4

【延伸閱讀】外星人入侵？荷蘭撈出神秘「巨大發光異形蛋」惹恐慌 學者揭真身（點圖放大瀏覽，慎入）：

+ 19

延伸閱讀：

嘉義強震搖鬆土石！台東台20線利稻段邊坡塌 封至下午3時

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】