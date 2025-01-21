台灣6.4級地震｜外星人降落高雄？強震前一刻驚見「神秘光束」
撰文：中天新聞網
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嘉義大埔鄉於今（21日）凌晨0時17分，發生規模6.4強震，全台有感！
然而，高雄有民眾宣稱拍到「地震光」，結果底下有網友透露真相。
有網友於今（21）日凌晨12時23分在臉書社團「路上觀察學院」發文，並附上一張照片，畫面中可見他用手機拍下一道光，並寫下：
才在陽台拍下這影像，就發生了大地震⋯⋯
不過底下馬上有網友回貼這道光的真相，原來是活動所發出的光束。
貼文曝光後，吸引超過1.3萬名網友朝聖，並紛紛留言大笑表示：
「差很多，而且誰會半夜用光束」
「想起你說這是召喚外星人」
「我也有看到，我想說月亮？結果是這個。」
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