外星人入侵？荷蘭撈出神秘「巨大發光異形蛋」惹恐慌　學者揭真身

荷蘭烏特勒支市（Utrecht）的運河中，近日驚現神秘的「發光燈色袋狀物」。



上頭覆蓋著奇特鱗片，看起來黏滑滑，並帶有深色斑點，宛如恐龍蛋，也有人認為是外星蛋囊。

荷蘭烏特勒支市運河近日驚現神秘「發光巨蛋」，宛如電影中的異形蛋，嚇壞當地居民。（IG@stadsecoloog.utrecht）

荷蘭烏特勒支市運河近日驚現神秘「發光巨蛋」，宛如電影中的異形蛋，嚇壞當地居民。（IG@stadsecoloog.utrecht）

荷蘭烏特勒支市運河近日驚現神秘「發光巨蛋」，宛如電影中的異形蛋，嚇壞當地居民。（示意圖，《異形》（Aliens）劇照）

專家指其實是上千苔蘚蟲形成的群落 打開後是這樣子 點圖放大看更多相關照片（慎入）：

+ 15

《太陽報》報道，專家表示，這個史前生物般的發現，其實是苔蘚蟲（Bryozoans）所形成的袋狀群落。

苔蘚蟲是一種罕見的小型無脊椎動物，長度不到1毫米，成千上百個體在一起時會形成黏稠的團塊，包括扇形、片狀、袋狀等。

令專家驚訝的是，這是荷蘭首次發現苔蘚蟲團塊。

生態學家奈斯（Anne Nijs）表示：

在美國它被稱為「水怪」（the blob）。一個團塊的直徑可達2米，然後附著在某個東西上。但幸運的是，牠們不會對這裡的環境造成傷害。

【延伸閱讀】驚見蜘蛛抱「萬樂珠」爬行 以為是消暑秘技 網民：這屋不能要了

/熱爆話題/931376/驚見蜘蛛抱-萬樂珠-爬行-以為是消暑秘技-網民-這屋不能要了

點圖放大瀏覽（慎入）：

+ 10

苔蘚蟲在美國很常見，最初來自美國東部，但在過去一個世紀中，牠們已經遍布全球。

今年早些時候，這種奇特的海洋生物被發現在奧克拉荷馬州的一個水庫中，引發了關於「外星蛋囊」的瘋狂陰謀論。

苔蘚蟲以水中的浮游植物及細菌為食，可追溯到4億7000萬年前，目前已知有5,869種現存的苔蘚蟲物種。

苔蘚蟲沒有呼吸或體液循環系統，但身體中央有個神經節，讓其能應付外來刺激。

【延伸閱讀】昆蟲界的逃生王 被青蛙吃進肚子後竟能自行從「另一出口」爬出

【延伸閱讀】昆蟲界的逃生王 被青蛙吃進肚子後竟能自行從「另一出口」爬出

點圖放大瀏覽：

+ 13

其同時具有雄性和雌性性器官，能夠無性生殖，以稱為休眠芽（statoblast）、細胞團塊般的生物體來散播。

苔蘚蟲個蟲（zooids）並不完全獨立，所有群落都有「自養個蟲」（autozooids），負責餵養、排泄和為群落提供營養。

有些個蟲甚至能當作孵化受精卵的孵化器、群落防禦結構。

【延伸閱讀】整隻「大王具足蟲」趴碗上如恐怖外星食物 限定拉麵價格同樣驚人

【延伸閱讀】整隻「大王具足蟲」趴碗上如恐怖外星食物 限定拉麵價格同樣驚人

點圖放大瀏覽：

+ 19

延伸閱讀：

【2024 LOL世界賽】賽程、賽制、隊伍戰績及冠軍獎金一次看

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】