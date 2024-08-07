巴西驚現「超清晰UFO」還會變形如電影《Nope》外星人　真相是？

UFO事件的照片通常都是很模糊的，但最近巴西這個就清晰多了，結果就被網友光速「破案」。



據介紹，這次的目擊地點在巴西的庫里蒂巴，遠處看其實就是一個黑點，但一位目光銳利的路人發現情況不對勁，然後掏出鏡頭抬手就拍，接著就捕捉到了這個不明飛行物：

UFO事件的照片通常都是很模糊的，但最近巴西這個就清晰多了，旋即引起網民熱論。（X@SaffronSunanda）

點圖放大瀏覽：

+ 14

同時這次的目擊者總算不是用門鎖拍照了，相比其他的不明飛行物，這次拍到的東西很清晰，而且它飛得也很穩定。

看形狀是類似影視劇中那種典型的飛碟造型，整體酷似陀螺，中間粗胖兩邊扁尖，還有網友說自己看到了起落架。

也有人發現這個東西似乎還在空中蠕動，直呼這種變形不可能是現代科技可以做到的。

有趣的是，這一幕也很像是恐怖電影《虛無》（Nope）裡面的外星生物。看來「外星人」很喜歡看我們的電影。

今次的「UFO」很像恐怖電影《虛無》（Nope）裡的外星生物。（《虛無》（Nope）劇照）

點圖放大看更多《虛無》（Nope）劇照：

+ 5

只不過在網路資訊爆炸的當下，看樂子的網友還是更多的，大部分人已經笑出聲了，信不了一點。有老哥表示對對對，自己從小就信UFC，上次還看到WC上天了。也有吃貨表示夢境照進現實，KFC瘋狂星期四引來了外星人。還有熱心網友表示地球上多了一位朋友，可以幫忙砍一刀，另外飛行器要是不用就回收。當然，其實要是畫面再模糊一點，就更出片了。

所以，玩鬧歸玩鬧，這到底是什麼東西，未解之謎又增加了？就目前來看，已經確認天上飛的應該是一個氣球。

有網友翻出了類似的氣球放飛過程，造型都是差不多的，而且也不是什麼新的科技裝備，11年前就有人玩了。本體就是一個黑色的塑膠袋，鼓起來後有不同的形狀，充滿氣就能飛。

點圖放大瀏覽：

從側面看，跟近期巴西的不明飛行物差不多，所以空中變形什麼的，完全就是塑膠袋在舞動。從地面看形狀是一個五角星。

有時候這種氣球還能掛個橫幅上天，例如12年前放飛的，掛的是巴西國旗。此外，類似有稜角的氣球還挺常見的，更像外星飛船。以前還有網紅老哥挑戰超巨大的太陽能氣球，超長一根「塑膠袋」。這要是讓不知情的人拍到，說不定會懷疑看到龍了。

其實很多UFO的真身都是氣球，我最喜歡的案例就是字母氣球了，因為它夠直覺。在天上看著它的時候，這玩意不僅像是飛船，而且好像還開了遠光燈。但其實就是字母A。一個黑色球體在天上亂飛，你怕不怕？我已經想到三體人是不是打過來了。但其實這就是一個普通氣球，一買一大堆那種。

其實很多UFO的真身都是氣球（X@ufoofinterest）

猜猜這是什麼？外星人、神仙、還是神秘飛船？

猜猜這是什麼？（YouTube@Mr Anomalous）

其實還有清晰版本的，現在多少可以看出來一點，好像是個太空人？

猜猜這是什麼？（YouTube@Mr Anomalous）

其實這是《星球大戰》（Star War）帝國風暴兵Stormtrooper，只不過是氣球版本的（點圖放大瀏覽）：

Google X之前有一次氣球失控了，當時也嚇到了不少人，因為這玩意不僅會移動，也容易讓地面上的人聯想到不明飛行物。不過有一說一，在視線模糊的時候，誰看到這種氣球大概都要迷糊一下。

除了氣球，還有很多東西常被誤認成不明飛行物。猜猜看這群飛行物是什麼，外星人的飛機艦隊？

UFO艦隊？（IG@dr.steven.greer）

其實這是一群鳥，只不過畫質模糊，所以這個老素材常被翻出來當科幻故事說。

回到最初的話題，雖然現在攝影機更清晰了，但網路上關於UFO的猜測其實並沒有變少，因為假影片的製作也越來越容易。套用AI特效濾鏡，然後搞得模糊一些，就能讓人難以辨認，有時候無人機也常被看成是外星人艦隊。

當然，無論是什麼年代，各種視覺巧合造成的誤解才是最逆天的。下面這個情景乍看之下我近距離拍到了外星飛船，結果其實是露營的帳篷被風刮飛了：

這個情景乍看之下是近距離拍到了外星飛船，結果其實是露營的帳篷被風刮飛了（TikTok影片截圖）

這個情景乍看之下是近距離拍到了外星飛船，結果其實是露營的帳篷被風刮飛了（TikTok影片截圖）

帳篷：「一場說走就飛的旅行，你家沒了。」（TikTok影片截圖）

只能說如果從地面上，估計一輩子都想不到天上飛的會是帳篷。

看來看去，只能說尋找不明飛行物是人類永遠玩不膩的遊戲，鏡頭模糊的時代在找，AI橫行的時代也在找。

【相關文章】美國會半世紀以來首場「UFO聽證會」 軍方解密影像曝光

【相關文章】美國會半世紀以來首場「UFO聽證會」 軍方解密影像曝光

點圖放大閱讀▼▼▼

+ 16

【本文獲「狂丸研究所」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】