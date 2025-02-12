老舊麂皮鞋用一神物「煥然一新」髒污全去掉　網民：生活必備品

麂皮皮革相當難保養，一遇下雨就容易弄髒或發霉。



一名網友分享他的一雙麂皮布鞋穿久了變成深灰色，意外發現一個神奇的小物可以迅速清潔髒污，使用後鞋子馬上變成原先的淺灰色，像新鞋一樣，讓她相當驚訝。

一名女網友分享「擦鞋專用橡皮擦」讓麂皮髒鞋煥然一新的奇效。（Threads）

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網友在Threads上貼照發文，她提到看到自己麂皮布鞋相當髒，想著試試看擦鞋專用的橡皮擦，來回且大力擦了許多次，沒想到鞋子上的髒污竟被擦掉了，整雙鞋煥然一新，原PO直呼：

哇，那東西不是智商稅，可買！

不過她事後發現自己使用了錯的橡皮擦，粉紅色的才是擦麂皮的，白色的則是擦皮革的。

貼文一出，網友紛紛留言：

「粉紅色這顆也超好用」

「天啊，我才把麂皮的鞋子丟掉……這樣之後敢買麂皮的鞋了」

「差點放棄我的鞋」

「太扯，才剛看到就要去下單結果都賣完了」

「之前去日本買了都不知道原來這麼好用」

「也可以噴鞋子的防水劑，比較不容易髒喔（以前賣鞋子的飄過）」

「這個真的好用，生活的必備品，清潔鞋子超方便，爆推」



不過也有網友表示：

「這只適用淺表層的髒污，麂皮其實就是裸露的皮層，擦子是破壞的邏輯，把髒污刷除掉，一旦咬進更深層擦子是沒啥用的，比較適用愛護鞋子勤保養的人」

「我覺得擦麂皮的很難用」

「上次擦完鞋子的皮少一層」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】