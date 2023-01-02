維修師傅叫「洗衣機別用洗衣粉」　女網友一查先知恐怖：不敢用了

一名女網友在臉書《家電好控討論區》指出，在家中洗衣機故障。



請人來送修時，師傅竟說「不要使用洗衣粉」，因為「粉容易卡住洗衣槽」。

網友直呼不可置信，也上網求問：「是真的嗎？現在換新的洗衣機了，都不敢用洗衣粉。」

洗衣粉容易整壞洗衣機？無數過來人認同 有網友教解決方法（點圖放大閱讀）：

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貼文一出引來熱議，有許多網友都有「卡粉」的經驗，像是「自從遇過洗衣粉沒完全溶解的情況後，就再也不用粉了」、「我也是一直用洗衣粉，第一次拆洗整個桶子像蚵架，太可怕了！」、「專門清洗洗衣槽的人都說洗衣粉、皂類譬如水晶皂液、小蘇打全都溶不開的卡粉王喔！」。

也有網友提出使用洗衣粉時解決的方式，例如「你可以把洗衣粉溶了再放進去」、「洗衣機水溫可以調高，可以降低這問題」、「溫水洗衣即可」、「不是不能用洗衣粉，是不能加太多」。

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不過，也有一些網友指出，洗衣精用久了也是會出現污垢，如「洗衣精用久了，槽會付著像海帶的東西」、「洗衣精也不能放太多會偏黃」、「用量才是重點，洗衣機一樣不能用太多，還是會卡垢發臭」。

也有內行網友解釋，洗衣精用久出現像「海帶」的東西是因為成分裡有小蘇打粉，只要避開小蘇打成分就沒有這種問題了。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：被維修師傅勸「洗衣機別用洗衣粉」她現在才知！釣出大批苦主揭慘況：拆開超可怕】