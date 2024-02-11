初二7大禁忌「回娘家勿留下來吃晚飯」洗衣服恐洗走一整年財運

大年初二是出嫁女兒帶著老公與小孩回娘家團圓的重要日子，在傳統習俗上，這天也有許多禁忌需要避免，相信不少人都聽過長輩叮嚀，不僅伴手禮的「數量」有禁忌，一家人吃飯也有規定時間，若不慎觸犯恐有失禮數，還可能會影響到整年的運勢。



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1.忌賴床、睡太晚或午睡

習俗中會建議女兒不要太晚回娘家，若睡太晚或睡午覺，不僅會讓上門拜訪的客人覺得很失禮，軟爛的模樣也恐會帶衰整年的事業運，除了回娘家外，也可以多和親友出門走春。

2.回門禮、紅包要送雙數

出嫁女兒帶老公和小孩回娘家拜年，又視為「迎婿日」，要帶著伴手禮和紅包回娘家，注意禮品和禮金都要準備「雙數」成雙成對，傳統認為送單數代表不吉利，恐會影響一整年的運勢。

3.勿掃地、灑水與倒垃圾

初一和初二是水神生日，為表敬意，應避免做灑水或洗衣等家事，而若在過年期間打掃家裡，容易把財運與好運「掃地出門」，加上掃把也有衰運的象徵，建議把握這2天清閒一下。

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4.回娘家吃飯時間別選晚上

傳統觀念中，女兒回娘家也算是「客人」，依照禮俗只能在中午宴客，不要留下來吃晚餐，否則可能會為娘家帶來一年衰運。

5.不能讓別人從口袋掏東西

其實不只初二，整段過年期間，都不要讓別人從自己的口袋裡掏東西，這象徵著整年的財運都會「被掏走」，因此要盡量避免。

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6.初一、初二不洗衣

習俗上認為，初一與初二這2天，盡量不要洗衣服，避免把身上的好運和財運通通洗掉。

7.初四、初五不回娘家

若因工作或其他原因無法在初二當天回娘家，也可選擇農曆2月2日回去拜年，此前可以先寄「穿過的衣服」回去作為代表。還有另一說，若在初四或初五回去，會分走娘家的福份。

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