內地女騎士車禍「撞斷4顆門牙」仍不忘自拍惹議　狂叫：好痛呀！

這算是熱愛自拍到走火入魔的程度嗎？



近日大陸微博流傳一段影片，畫面中一名女子疑似騎車摔到，滿臉是血又斷牙，模樣悽慘，但她第一時間竟不是趕緊就，而是躺在地上掏出手機自拍，並把影片上傳網路，令不少人看了傻眼。

該名女騎士傷勢不輕，卻仍不忘自拍，被網民形容已「走火入魔」。（微博影片截圖）

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根據影片顯示，這名女子身穿黑色外套，疑似騎電單車遇上車禍，她倒地後，口鼻部位滿是鮮血，還有4顆門牙也斷掉，模樣非常慘。

女子倒地後，痛苦地不斷哀號，此時她竟掏出手機，對著自己的慘樣自拍，還對著鏡頭不斷邊哭邊說：

好痛啊！好痛啊！

並拍攝自己的傷勢和附近狀況。

畫面顯示，有救護車前來救援，救護人員並抬出擔架，詢問她傷勢，之後她把影片上傳社交媒體，引發網友關注。

事實上，自拍現在已成許多現代人的「精神食糧」，但造成的悲劇不斷。一名24歲俄羅斯女子早前與好友到喬治亞旅遊，邊走路邊唱歌，還拿手機自拍記錄，豈料她沒注意已靠近地鐵入口，整個人摔進去，導致頭部重創、頸部骨折，送醫傷勢過重不幸身亡。

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烏茲別克一家私人動物園的男管理員，擅自打開猛獸籠要自拍馴獅「帥樣」給女友，被獅子活活咬死。

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