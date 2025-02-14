來香港買紙巾？機場垃圾桶驚見紙巾山　網民猜1原因　最終咁處理

施客愛來香港買紙巾？有港女近日於香港國際機場客運大樓目睹奇景，見到有旅客在垃圾箱旁丟棄大量全新未開封的紙巾，令她十分困惑，「奇怪點解買完又要掉晒？」。幸好隨後有清潔人員將所有紙巾移走，相信沒有浪費到地球資源。有網民指香港紙巾質素不俗，故常有旅客來港時會買紙巾當手信，惟猜測「可能買完pack完發覺行李超重」，無奈下只能丟棄。



有港女近日於香港國際機場客運大樓目睹奇景，有旅客在垃圾箱旁丟棄大量全新未開封的紙巾。（Threads圖片）

數十件紙巾遭棄掉

樓主於周一（10日）在Threads發文表示，在香港國際機場客運大樓目睹有旅客將原本放在行李箱內的大量紙巾，丟棄在垃圾箱旁。照片可見，垃圾箱旁堆滿各式各樣紙巾，有卷裝、小袋裝，以及相信是廚房紙的長圓柱體，堆疊而形成「紙巾山」，粗略計算約有27包袋裝面紙、18卷廁紙、4卷廚房紙。

清潔人員將紙巾全部清走

樓主指出，雖然她家裏也用這品牌的紙巾，「但未至於要買咁多」，笑言「睇嚟嗰個人一定係忠粉」。她亦對丟棄紙巾感不解，「奇怪點解買完又要掉晒」。樓主說，見到有一、兩個人拾免費紙巾，「同時有好多人望住堆紙巾」，幸好後來有清潔人員將紙巾全部清走，「之後見有清潔姐姐即刻嚟用垃圾袋裝晒做一袋，唔浪費就好了」。

帖文引來網民紛紛猜測，「可能買完pack完發覺行李超重」，又說不少人留學或移民都喜歡在香港運紙巾去國外。（資料圖片）

網民猜行李超重 留學移民愛運走紙巾

帖文引來網民紛紛猜測內情，「可能買完pack完發覺行李超重」、「可能想買Tempo發現原來買錯咗」、「定係佢哋去買藥送紙巾，之後超重所以掉咗佢？」 。有人則認為應該直接向其他旅客一人一包派發，「係我就機場隨便派一人一包，大佬紙巾好貴」、「去機場派畀人都好過丟」，有人則說「咁佢特登放側邊都預咗人執嘅」、「執咗佢返屋企用」。

有網民表示，不少人留學或移民都喜歡在香港運送紙巾到國外，因熟悉的牌子只在香港有售，,或其他國家零售價昂貴，「我friend去留學都係帶好多紙巾，咩款都有」、「我每次返香港都會買大量Tempo，順手當避震」、「手抽裝紙巾喺倫敦買一包要£2.5-£3（約24至29港元），條友一定係有更值得嘅事要做，所以逼住放棄」。

有網民分享機場不時「執到寶」，「我有家人喺機場做過清潔，佢話間中執到嘢，試過有人畀一條檸檬茶佢，話帶唔走問佢要唔要」。

（Threads）