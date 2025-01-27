「大興機場過夜攻略」熱爆小紅書　有人提前1天過海關只為睡機場

全球各地的機場都有不同的特徵，新加坡樟宜機場大家都搜怎麼好逛，日本羽田機場大家都找伴手禮什麼好買。而我們的大興機場也走出了特色，走出了自己的路。



就在搜索榜單上，大興機場過夜休息室名列榜首，與其他機場格格不入。有部落客產出超全攻略指南，睡哪張床，走哪條路，哪個板凳比較舒服，應有盡有。

最近內地社交平台上愈來愈多大興機場過夜攻略（小紅書截圖）

最近內地社交平台上愈來愈多大興機場過夜攻略（小紅書截圖）

提早1天到機場只為體驗過夜 有博主「生活了3天」（點圖放大瀏覽）：

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而這些歸根究底，也是由於大興機場相對貼心的設計。產生的結果，例如你可以在各處看到標識著休息室的提示；各種躺椅供給充分，為紅眼人群提供了一隅休息之地；有些更是形成了一體化作業，連隔間帶小桌帶枱燈一應俱全——排排坐有一種醫院打點滴的整齊美感。

除此之外，還有更專業的睡眠艙供人選擇；也有一種套房型個室，雙人上下舖和單人房都有，還提供淋浴和廁所，相當方便！

而另有一些具有探索精神的群眾，則在大興機場發現了更多「自由的床位」。例如一位部落客，就看上了兒童設施，把車皮當成單人房，地板就是床板，除了有點硬，但是擋不住年輕人倒頭就睡的底氣。

有部落客看上了兒童設施（小紅書截圖）

還有的則盯上了機場內的老舍茶館，橫向一張沙發，大庇天下腰酸腿痛者俱歡顏；另有人看上了機場內的拼塊沙發，堆疊在一起堪比家裡的1米8大床，也是旅人的兵家必爭之地；有些人經過自己的探索，發現了秘密角落，一個小小更衣室讓你遠離喧囂，唯一的風險是睡的太熟錯過航班；還有的人則一眼看上一片草原，在機場內獨樹一格。

大興機場的「大草原」也成了過夜旅客的睡床（小紅書截圖）

有話說話，來到大興機場，你彷彿進入了一個洗浴中心，收穫的是四處亂睡的自由。而且，你真的可以在這裡免費淋浴。作為札哈最具特色的計畫之一，大興機場承載了現代化機場所應有的功能和國際機場體系。然而，距離城中相對較遠的位置，也確實為不少旅客帶來了一定的不便。

而透過這些設計，相信疲憊的旅客們多少也能在這裡感受到一絲溫暖。不知道你去過大興機場嗎？有在這裡「試睡」過嗎？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】