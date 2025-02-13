壽司郎男童摸輸送帶壽司碟蓋！遭家長制止他這樣說　網民即籲體諒

早前有男童於沙田新城市廣場的壽司郎分店用餐時，拿免費薑片夾放在口中舔舐，引來全城關注。事隔數天後，類似事件再現！有壽司郎食客於社交平台上傳片段，顯示有男童不斷將手放上迴轉輸送帶上，又觸摸壽司碟蓋，其間同行家長制止其舉動，但男童激動指「我要擺好隻碟呀」，樓主看不過眼，於是拍片公審到網上。



有網民批評男童家長未有及時加以管教，同時擔憂男童舉動會「播毒」，「話無問題嗰啲人應該試下咩叫食物中毒」。不過，許多留言就關注該男童疑有特別情況，「呢個小朋友應該唔係有心，似有自閉症」，勸籲他人應多加體諒，若有不滿可向其父母或店內職員反映，不應貿然拍片公審。



有食客於壽司郎用餐時，發現有男童不斷用手觸摸迴轉帶上的壽司碟蓋。（threads影片截圖）

壽司郎男童狂摸輸送帶壽司碟蓋

該食客在threads帳號上傳約18秒片段，顯示他當時正於壽司郎用餐，前方1名穿着校服的男童坐在座位上目視壽司輸送帶，之後多次用手觸摸迴轉帶上的壽司碟蓋，同行家長曾出言制止，不過男童語氣激動，貌似回覆：「我要擺好隻碟呀。」然後家長未有多言，讓他繼續觸摸其他壽司碟蓋，以及放有壽司示意圖的空碟。樓主不滿對方有欠衛生舉動，遂公審到網上。

涉事男童一直目視壽司輸送帶。（threads影片截圖）

他之後不斷用手，觸摸輸送帶上的壽司碟蓋。（threads影片截圖）

男童家長曾出言制止，但男童語氣激動，疑稱「我要擺好隻碟呀」。（threads影片截圖）

網民：整污糟人哋嘅嘢又唔好

片段曝光後，許多網民都批評男童家長失職，「又整多單」、「一陣小朋友自己整到又唔好，整污糟人哋嘅嘢又唔好」、「呢啲摸到爛手先會驚一次」、「一直覺得壽司郎應該cut咗條迴轉帶，想食咩就嗌，送嚟最好」、「我唔會畀細路坐近輸送帶，等佢大個唔會亂摸先畀佢坐」。

憂男童舉動會「播毒」

有人則聯想起近日有醫生因為感染「產志賀毒素大腸桿菌」而離世事件，憂慮男童片中舉動會「播毒」，「廚房嗰啲洗晒手、戴晒手套，仲要蓋埋個蓋上條運輸帶，個小朋友咁摸，人哋見到都唔想食啦」、「你以為個細路係掂緊自己屋企碟餸呀？佢係當緊食物輸送帶係玩具」、「點解唔會假設佢無洗手，摸完口水又摸個碟，然後你食到佢啲口水」。

男童疑有特殊情況 網民勸體諒

惟有人覺得部份網民杞人憂天，「有咩問題？佢又無掂到嚿壽司，你咁驚嘅根本就唔應該食壽司」、「掂下個碟邊都傳染病， 咪X出街啦」，又猜測片中男童或許存在特別情況，「個細路係咪有強迫症？好似每碟嘢都要擺正個位置咁」、「呢個小朋友應該唔係有心，似有自閉症，可以同父母溫馨提示，如果真係特殊寶寶就盡量體諒」，更認為不應拍片公審，「直接同職員講，po上嚟我哋又做唔到啲乜」。

（threads＠raretraderhenry）