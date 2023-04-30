壽司郎頑童2.0？女童狂摸迴轉壽司蓋好惡心　港媽無視仲咁做捱轟

日本迴轉壽司店壽司郎年初被1名高中生舔醬油瓶惡作劇，引發軒然大波。網上近日就流傳港版壽司郎頑童影片，顯示1名女童在將軍澳壽司郎分店內，以手不斷摸向迴轉帶上壽司蓋或碟邊，引起衛生疑慮。女童的母親坐於旁邊，不但未有理會，更全程只顧講電話，育兒手法惹來網民批評。



網上流傳港版壽司郎頑童影片，顯示1名女童在將軍澳壽司郎分店內，以手不斷摸向迴轉帶上壽司蓋、碟邊，引起衛生疑慮。（fb「將軍澳主場」影片截圖）

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相關片段日前被網民上載至facebook群組「將軍澳主場」，樓主直言已非首次遇到有小朋友出手「玩壽司」的行為，「連續食3次，3次都有呢個情況」。影片可見，1名女童站於座位上，倚在迴轉帶前，不斷伸手摸向放於帶上的壽司蓋及碟邊，又一度拿起包裝芥辣再放下，難免令人擔心衛生受影響。

樓主指出，女童在「玩壽司」期間，坐於旁邊的母親不但沒有阻止，更邊吃邊只顧講電話，令她不禁批評：「點解而家咁多家長可以若無其事，有冇諗過人哋嘅感受㗎？」她續指，發現女童行為後已向職員反映，惟未有交代職員如何處理，「咁忙做乜要生？做人嘅嘢就唔好喺嗰度住嗰度屙喇檢點啲」。

樓主指出，女童在「玩壽司」期間，坐於旁邊的母親不但沒有阻止，更邊吃邊只顧講電話。（fb「將軍澳主場」圖片）

網民看過片段也紛紛批評涉事母親未有好好管教女兒，「放養式帶小朋友」、「有啲家長習慣小朋友喺餐廳放電」、「外出進餐都要注意家教」、「應該大聲喝斥」、「真係黐線家長！識生唔識教」。

亦有人指出，小朋友的禮儀理應由小教育，惟不少家長卻缺乏自覺，「應教佢唔好玩食物，小朋友仲細可以教。反觀我而家見到都係大人有問題，唔好講教小朋友，我見好多連講都唔講由佢哋就算」、「叫佢畀返晒佢小朋友搞過嘅壽司嘅錢，就即時會教」。