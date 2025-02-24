老鼠闖港鐵站！逆行跳上樓梯　港女擔心：差點變鼠餅　一舉動獲讚

繼早前港鐵車廂內有老鼠亂竄，港鐵站再現鼠蹤。有港女於某港鐵站樓梯位置發現一隻身上黏滿垃圾的老鼠，懷疑饑餓下誤入港鐵站尋找食物，當時很多下樓梯的乘客都沒注意到有老鼠，「好多次都差少少直接變鼠餅」。港女不忍老鼠恐遭踩死，故尾隨拍攝及顯眼地注視讓他人察覺，至老鼠成功走出港鐵站，有網民大讚港女心地善良，「真心第一次見到有人心地好到連老鼠嘅生命都會保護」。



有港女於Threads發文表示，在港鐵站見到老鼠。（Threads影片截圖）

乘客下樓梯沒留意有老鼠 港女：差少少變鼠餅

該港女周三（2月12日）於Threads發文表示，在港鐵站見到有老鼠，「以為自己眼花睇錯」，老鼠還逆行跳上樓梯，不少下樓梯的乘客沒注意到，差點踩中，「好多次都差少少直接變鼠餅」。從她上載的影片可見，老鼠全身髒兮兮，黏滿垃圾，在樓梯位置徘徊；另一段影片中，老鼠使盡全身力氣跳上每級樓梯，其間有乘客下樓梯經過。

老鼠全身髒兮兮，黏滿垃圾。（Threads影片截圖）

港女說，老鼠逆行跳上樓梯，不少下樓梯的乘客沒注意到，差點踩中。（Threads影片截圖）

港女說，老鼠逆行跳上樓梯，不少下樓梯的乘客沒注意到，差點踩中。（Threads影片截圖）

港女猜：肚餓得滯 尾隨老鼠提醒乘客

有網民留言說，「成身都黐住垃圾，可能行錯路，見到咁多人類應該好驚，希望走到」。港女回覆並猜測，老鼠可能「肚餓得滯」，誤以為港鐵站內有食物，形容「佢都好驚青咁行比較側邊嘅地方」。她擔心有乘客會不慎踩中老鼠，「所以有特登跟住咗佢，然後睥住嗰個位」，不少人注意到她的舉動，「佢哋有望我望緊啲乜，都有嚇一嚇」。她尾隨老鼠至成功走出站外，擔心道「希望佢唔好再落返去了」。

老鼠使盡全身力氣跳上每級樓梯，其間有乘客下樓梯經過。（Threads影片截圖）

老鼠全身髒兮兮，黏滿垃圾。（Threads影片截圖）

網民讚港女保護老鼠心地好

另有網民說，「可愛但係好污糟嘅樣」，有人讚港女的愛心行為，「真心第一次見到有人心地好到連老鼠嘅生命都會保護，祝你生活美滿幸福」，有人笑言「老鼠：我會報恩」。

港女尾隨老鼠至成功走出站外，擔心道「希望佢唔好再落返去了」。（Threads圖片）

港鐵車廂曾有老鼠亂竄

1月8日，港鐵車廂內曾現鼠蹤，發帖者指該老鼠在油麻地月台上車，於車廂奔跑，穿過乘客座椅下，跑往另一節車廂，引起乘客恐慌。港鐵翌日（1月9日）回覆查詢表示，有樂富站職員接獲乘客通知，在一列往調景嶺方向的觀塘綫列車上見到一隻老鼠，職員上車檢查未見鼠，但為審慎起見，港鐵已即時安排清潔人員在該範圍清潔及消毒。

市民上載短片，顯示港鐵車廂有「米奇」亂竄。(Threads 影片截圖)