趕客？進油麻地酒店坐梳化被驅趕　內地女大鬧酒店影片瘋傳：無禮

【香港旅遊／內地客】香港政府推廣旅遊及「禮貌運動」，但有酒店被指「趕客」。內地社交平台抖音（TikTok）瘋傳1段影片，指有內地女到九龍油麻地王子酒店使用充電寶及坐在沙發休息，卻被酒店職員說不是客人並「驅趕」，大感不滿狂罵職員，「我們既然進來就是你的客人，你還直接趕我們走，你什麼態度？」，更聲言「這裏是酒店，不是私人地方」。即使職員冷靜解釋酒店是私人地方，但內地女堅持並責罵職員，直至影片結束。



影片引來內地及香港網民熱議，不少人大讚職員「做得好」，「職員做得非常正確」、「無消費都叫客人？」、「面皮幾廿尺厚！」、「一味靠野蠻，不知所謂」。也有內地網民批評職員有問題，「從品德來看，文明禮貌不僅是企業形象，還是對待遠方來訪的應有之義」。



《香港01》記者已向王子酒店查詢，正等候回覆。

內地社交平台抖音（TikTok）瘋傳1段影片，指有內地女到九龍油麻地王子酒店使用充電寶及坐在沙發休息，卻被酒店職員說不是客人並「驅趕」，大感不滿狂罵職員。（Google地圖）

內地女批王子酒店職員「趕客」

本港服務業服務態度常惹關注。抖音（TikTok）近日瘋傳1段影片，有內地女進入香港王子酒店大廳掃充電寶，並坐在沙發上休息，卻被酒店職員「驅趕」，大感不滿怒罵職員，「香港王子酒店服務員無禮勢力。香港的王子酒店遊客來大廳掃充電寶時，坐在沙發上休息一下，該服務員無禮跑來驅趕，問是不是他們客人……這個眼界和小氣是個別情況，還是香港獨有文化？」。

影片長37秒，見到內地女正在酒店前台位置質問1名男職員，「你覺得進來不是你們的客人，是嗎？」。見男職員未有回應，內地女再問：「我想問你覺得進來不是你們的客人，是嗎？然後坐一下你就要趕走，是什麼意思？」。

內地女稱酒店不是私人地方，又不斷責罵職員態度差。（影片截圖）

內地女稱酒店不是私人地方，又不斷責罵職員態度差。（影片截圖）

男職員冷靜解釋 內地女：酒店不是私人地方

男職員聞言解釋「小姐，這裏是私人地方」，但內地女聲言酒店並非「私人地方」，「這不是私人地方……這不是私人地方，這不是你家」。男職員回答「這不是我家，但是我們公司的地方」，內地女反嗆「你知道你這裏是幹嗎的嘛？你這裏是酒店」。

男職員重申「這裏是酒店，但是酒店是私人地方」，但內地女堅稱「這不是私人地方，而且這也不是你的地方」。男職員回應「這裏不是我的地方，但是是我老闆的地方」，惟內地女批評：「你老闆的地方，你有權力說了算嗎？我們既然進來就是你的客人，你還直接趕我們走，你什麼態度？」。內地女一直責罵男職員，直至影片結束。

網民看過影片議論紛紛，大讚職員「做得好」。（影片截圖）

網民力撐職員：做得非常正確

網民看過影片議論紛紛，不少人大讚職員「做得好」，「職員做得非常正確」、「無消費都叫客人？」、「面皮幾廿尺厚！」、「一味靠野蠻，不知所謂」、「面係人畀，架係自己丟！」、「進來沒花錢的都不是客人」、「好簡單有畀錢就係客，進內就係客人，佢真係大X晒」、「酒店千祈唔好跪低，支持自己員工」、「酒店是私人地方，亂闖可以報警」。

掀內地網民爭議：文明禮貌是待遠方來訪應有之義

不過也有內地網民認為酒店職員做法不當，「從利益角度，遊客都會是你們目標客戶群體；從品德來看，文明禮貌不僅是企業形象，還是對待遠方來訪的應有之義」、「全國連鎖酒店的確服務好一些，我一進坐下，不管是幹嘛的，一杯茶就送過來了」、「寫個差評，讓他們損失顧客」。隨即有其他內地網民反駁，「如果個個人進去坐，那不是亂了嗎？」、「人家是酒店，你不來住店的跑去那裏坐，肯定不合適啦」、「酒店沒有錯」。