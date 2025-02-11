九巴港女vs內地媽影片瘋傳！被踢凳怒吼：死落車啦阿燦　結局絕了

乘搭巴士要顧己及人，互諒互讓。本港網絡瘋傳1段影片，指九巴車廂內有港女因為被小朋友踢凳，不斷喝罵小朋友父母「死埋落車啦，阿燦」、「嚟咩旅行啫，撩交嗌！」，疑似內地媽則反擊指「我係邊度人我唔需要同你講，你做人唔好太過分！」。有男乘客看不過眼，斥責港女「影衰香港人」，雙方隨即爆粗罵戰。爭吵期間，港女疑似報警。



影片引來網民熱議，不少人批評港女「無品」，「自己丟臉」、「冇家教的駡人冇家教」；也有人認為港女憤怒無可厚非，「椅背俾人頂住或者踢真係會好X火」、「踢一兩次或投訴過後無再踼就ok嘅，如果唔聽的話，個父母唔理就真係火嚟㗎」。



本港網絡瘋傳1段影片，指九巴車廂內有港女因為被小朋友踢凳，不斷喝罵小朋友父母。（影片截圖）

九巴港女被踢凳與內地媽罵戰

這段「港女大鬧九巴」影片近日於本港多個Facebook群組流傳。九巴48X車廂內，有1名港女因為被小朋友踢凳，怒極喝罵小朋友父母，結果觸發與乘客爆粗罵戰。

影片長近2分鐘，相信由被罵的內地媽拍攝。影片一開始內地媽表示：「你哋大家（乘客）都可以做證人，OK？」穿橙衣港女反嗆：「我可以鬧你啊，做咩啫？」內地媽回應「你可以鬧，OK」，港女即指：「你可以踢我張凳咩咁？」

本港網絡瘋傳1段影片，指九巴車廂內有港女因為被小朋友踢凳激怒。（影片截圖）

港女喝罵小朋友父母。（影片截圖）

港女喝罵小朋友父母。（影片截圖）

港女：死埋落車啦，阿燦！

港女之後打電話，疑似報警，內地媽表示「你做人唔好太過分，我話畀你聽，OK，我個仔唔小心踢到（凳）……大家都做證人」，又揶揄港女是「癲婆」。港女聞言咆哮「死埋落車啦，阿燦！」，內地媽反嗆「我係邊度人我唔需要同你講，OK」，港女繼續罵「死開啦你！嚟咩旅行啫，撩交嗌！你坐晒啊架車？」，內地媽則說「大家可以做證人，邊個撩交嗌」。

港女聲音響徹車廂，有男乘客看不過眼，批評港女「影衰香港人」、「阻住人返工」，港女回擊「落車啦！落車啊」。內地媽表示「你睇下我個仔，唔小心踢到佢，鬧咗我成粒鐘喺度，我老公都唔出聲」，港女反駁：「我叫你鬧佢（小朋友）啊嘛，聽唔聽到啊！你個仔嚟嘅咩，無家教！」

有男乘客看不過眼，批評港女「影衰香港人」、「阻住人返工」，港女回擊「落車啦！落車啊」。（影片截圖）

港女再與內地媽吵架。（影片截圖）

港女與男乘客爆粗互罵

其他乘客叫內地媽「唔好理佢」，惟內地媽未收口，「我真係未見過啲咁嘅人㗎，真係……」。這時男乘客再次斥責港女，港女回嗆「死落車啦，X街！X你老X啊」。雙方爆粗互罵直至影片結束。

港女再與男乘客爆粗互罵。（影片截圖）

據報，事件最終要警方到場處理。（影片截圖）

網民：兩個都有問題

網民看過影片議論紛紛，不少人批評港女行為離譜，「無品」、「冇家教的駡人冇家教」、「就算人哋無家教，妳都唔係咁駡人，自己丟臉」。也有網民認為港女憤怒無可厚非，「椅背俾人頂住或者踢真係會好X火」、「踢一兩次或投訴過後無再踼就ok嘅，如果唔聽的話，個父母唔理就真係火嚟㗎」、「小孩踢凳，真係搞到人哦」。

亦有網民認為雙方都有問題，「兩個都有問題」、「我只覺得係大家都無品、無家教，踢到人張凳應該同對方講聲對唔住，而被滋擾的，又不需要這個態度對人，大家退一步海闊天空」。

翻查資料，影片早於2016年流傳，至近日被翻炒再惹熱議。據報，事件最終要警方到場處理。