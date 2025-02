單據無效！萬寧大叔逼換貨　英文爆粗罵女職員：fxxking nonsense

服務業從業員隨時要面臨客人各種「挑戰」。本港網絡瘋傳2段影片,顯示有大叔到某間萬寧分店要求換貨,但由於無法出示有效單據而被拒絕,大叔竟發難用英文逼迫女職員換貨。而女職員解釋按公司指引換貨要出示有效單據,惟大叔堅持稱他出示的就是單據,批評女職員「You are too junior!」,又用英文爆粗怒斥「fxxking nonsense!」,當場要求與分區經理對話。女職員繼續耐心解釋,惟大叔沒有理會,一直重複要與分區經理對話,影片最後於現現場有聲音指「call 999(報警)」。



影片引來網民熱議,紛紛批評大叔是「西客」,行為離譜,「唔需要講幾句英文就覺得自己高人一等嘅 ,講下道理呀」、「以為自己講兩句英文巴X閉!」,感嘆「服務性行業已經好辛苦」。



本港網絡瘋傳影片,顯示有大叔到某萬寧分店要求換貨,但由於無法出示有效單據被拒絕,竟發難用英文逼迫女職員換貨。(threads影片截圖)

無帶有效單據 大叔用英文罵萬寧職員要求換貨

面對客人逼迫,服務業要如何處理?有港女於2月1日(星期六)在社交平台threads發布2段影片,指萬寧有大叔疑因退貨或換貨問題與職員爭執,「用英文勁大聲勁惡咁鬧個staff(職員)」,大叔斥責職員「You are too junior!(你太低級了)」,又爆粗指「fxxking nonsense!(無X常識)」。

影片顯示該名穿灰色外套的大叔正在收銀台與女職員爭執,女職員表示「先生,唔可以換啊,真係」。大叔反駁「Why not?Is it the receipt?(為什麼不可以?這不是單據嗎?)」。女職員解釋大叔出示的是萬寧內部使用單據,並非有效單據,但大叔堅稱是有效單據,「點解唔係receipt(單據)啫? 你單據咪Mannings單據囉。I brought it from Mannings(我在萬寧購買的)」。

大叔在收銀台與女職員爭執。(threads影片截圖)

大叔要求見分區經理 批女職員:You are too junior!

女職員耐心解釋是按公司指引處理,大叔卻說「I don't think so!(我不認為是這樣)」,要求與分區經理對話,「You call your area manager。please,ok?go goahead,I don't want to talk to you. I don't believe you are fxxking nonsense,come on,call your area manager,let me talk to him!If he says so,I will go fxxking away,ok?Please call him(你去找分區經理來,我不想跟你說,我不相信你,你是無X常識!快,找你們的分區經理,讓我跟他說!如果他也是這樣說(不准換貨),我會走,快找他!).」。

現場聲音:call 999

女職員聞言表示「call佢(分區經理)都無用」,重申是按公司指引處理,「呢個唔係你嘅單據嚟㗎,呢個係我哋內部使用單據,惟大叔沒有理會,繼續辱罵女職員,「this is the receipt,right?(這是單據吧?)咩無用啫!X(廣東追粗口),please call him,because you're a fxxking nonsense(請找他!因為你哋無X常識)」。

雙方對峙,大叔一直重複要與分區經理對話,影片到最後現場有聲音指要「call 999(報警)」。

網民看過影片議論紛紛,批評大叔「西客」行為離譜。(threads影片截圖)

網民批離譜:講幾句英文就覺得自己高人一等

網民看過影片議論紛紛,批評大叔「西客」行為離譜,「憑單換貨,唔需要講幾句英文就覺得自己高人一等嘅 ,講下道理呀」、「以為自己講兩句英文巴X閉!」、「你都係講番中文啦」、「我發覺啲人好中意彈幾句英文出嚟鬧人,係就全英啦」,又感嘆「服務性行業已經好辛苦」。

也有網民聲稱曾任職萬寧經理,分享類似經歷,「硬係有啲人唔帶單就話要換貨退錢」、「張單就吸咗商場優惠個印就走嚟話要退錢,大佬人哋條款更換貨物或退款(萬寧禮券外),請於購物後14 天內攜同貨物及有關購物單據與店舖經理聯絡。如已享用商場購物優惠(包括停車場及禮品換購等),只可憑單換貨」。