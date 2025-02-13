單據無效！萬寧大叔逼換貨　英文爆粗罵女職員：fxxking nonsense

服務業從業員隨時要面臨客人各種「挑戰」。本港網絡瘋傳2段影片，顯示有大叔到某間萬寧分店要求換貨，但由於無法出示有效單據而被拒絕，大叔竟發難用英文逼迫女職員換貨。而女職員解釋按公司指引換貨要出示有效單據，惟大叔堅持稱他出示的就是單據，批評女職員「You are too junior！」，又用英文爆粗怒斥「fxxking nonsense！」，當場要求與分區經理對話。女職員繼續耐心解釋，惟大叔沒有理會，一直重複要與分區經理對話，影片最後於現現場有聲音指「call 999（報警）」。



影片引來網民熱議，紛紛批評大叔是「西客」，行為離譜，「唔需要講幾句英文就覺得自己高人一等嘅 ，講下道理呀」、「以為自己講兩句英文巴X閉！」，感嘆「服務性行業已經好辛苦」。



本港網絡瘋傳影片，顯示有大叔到某萬寧分店要求換貨，但由於無法出示有效單據被拒絕，竟發難用英文逼迫女職員換貨。（threads影片截圖）

無帶有效單據 大叔用英文罵萬寧職員要求換貨

面對客人逼迫，服務業要如何處理？有港女於2月1日（星期六）在社交平台threads發布2段影片，指萬寧有大叔疑因退貨或換貨問題與職員爭執，「用英文勁大聲勁惡咁鬧個staff（職員）」，大叔斥責職員「You are too junior！（你太低級了）」，又爆粗指「fxxking nonsense！（無X常識）」。

影片顯示該名穿灰色外套的大叔正在收銀台與女職員爭執，女職員表示「先生，唔可以換啊，真係」。大叔反駁「Why not？Is it the receipt？（為什麼不可以？這不是單據嗎？）」。女職員解釋大叔出示的是萬寧內部使用單據，並非有效單據，但大叔堅稱是有效單據，「點解唔係receipt（單據）啫？ 你單據咪Mannings單據囉。I brought it from Mannings（我在萬寧購買的）」。

大叔在收銀台與女職員爭執。（threads影片截圖）

大叔在收銀台與女職員爭執。（threads影片截圖）

大叔要求見分區經理 批女職員：You are too junior！

女職員耐心解釋是按公司指引處理，大叔卻說「I don't think so！（我不認為是這樣）」，要求與分區經理對話，「You call your area manager。please，ok？go goahead，I don't want to talk to you. I don't believe you are fxxking nonsense，come on，call your area manager，let me talk to him！If he says so，I will go fxxking away，ok？Please call him（你去找分區經理來，我不想跟你說，我不相信你，你是無X常識！快，找你們的分區經理，讓我跟他說！如果他也是這樣說（不准換貨），我會走，快找他！）.」。

大叔要求職員找分區經理，又辱罵女職員。（threads影片截圖）

女職員耐心解釋是按公司指引處理，但大叔不接受解釋。（threads影片截圖）

大叔堅稱自己所持的是有效單據，要求換貨。（threads影片截圖）

現場聲音：call 999

女職員聞言表示「call佢（分區經理）都無用」，重申是按公司指引處理，「呢個唔係你嘅單據嚟㗎，呢個係我哋內部使用單據，惟大叔沒有理會，繼續辱罵女職員，「this is the receipt，right？（這是單據吧？）咩無用啫！X（廣東追粗口），please call him，because you're a fxxking nonsense（請找他！因為你哋無X常識）」。

雙方對峙，大叔一直重複要與分區經理對話，影片到最後現場有聲音指要「call 999（報警）」。

網民看過影片議論紛紛，批評大叔「西客」行為離譜。（threads影片截圖）

網民批離譜：講幾句英文就覺得自己高人一等

網民看過影片議論紛紛，批評大叔「西客」行為離譜，「憑單換貨，唔需要講幾句英文就覺得自己高人一等嘅 ，講下道理呀」、「以為自己講兩句英文巴X閉！」、「你都係講番中文啦」、「我發覺啲人好中意彈幾句英文出嚟鬧人，係就全英啦」，又感嘆「服務性行業已經好辛苦」。

也有網民聲稱曾任職萬寧經理，分享類似經歷，「硬係有啲人唔帶單就話要換貨退錢」、「張單就吸咗商場優惠個印就走嚟話要退錢，大佬人哋條款更換貨物或退款（萬寧禮券外），請於購物後14 天內攜同貨物及有關購物單據與店舖經理聯絡。如已享用商場購物優惠（包括停車場及禮品換購等），只可憑單換貨」。