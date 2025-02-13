迪士尼去廁所被內地大媽打尖　港女霸氣1招KO獲激讚：這裏是香港

守規矩排隊是常識吧！有港女於網上發文，指日前在迪士尼排隊上廁所，突然被1名內地大媽高速「打尖」衝入廁格，她不忿被插隊，當即衝入廁格用絕招「霸氣KO」大媽，並強調「呢度香港嚟嫁，onX」。



帖文引起網民熱議，紛紛批評大媽做法離譜，又讚樓主「做得好」，「佩服你」、「你好勇敢」、「呢啲人如果用正常語氣話，佢哋一定扮聽唔到，所以我支持你咁樣做」。也有網民提醒樓主要小心安全，「鬧得好！但請務必要保護自己以及小生命的安全！」。



有港女於網上發文，指日前在迪士尼排隊上廁所，突然被1名內地大媽高速「打尖」衝入廁格，她不忿被插隊，當即衝入廁格用絕招「霸氣KO」大媽。（資料圖片）

迪士尼去廁所被內地大媽打尖

插隊行為要不得。該港女早前於社文平台threads以「迪士尼去廁所俾大媽打尖發」為題發帖文，直指「黐線啲內地媽真係好癲！」。

港女嬲爆霸氣KO：呢度香港嚟㗎

樓主憶述，當天她在迪士尼排隊上廁所，排到她時右後方廁格打開門，詎料排在其後方的內地大媽即時「高速橫移」插隊走入廁格。樓主當場喝斥「喂排隊呀！」，但大媽沒有理會，樓主於是衝入廁所，「勾住手踭」一手把大媽拖出廁所，然後入內關門，怒斥「呢度香港嚟㗎，onx！」。

樓主於是衝入廁所，「勾住手踭」一手把大媽拖出廁所，然後入內關門。（示意圖）

不過樓主事後回想自身安全，指她懷有6個月身孕，不應該對大媽動粗，「萬一佢癲上嚟打我 我死硬」。她又提醒其他網民，如被人「打尖」，一定要阻止，「真係唔好放過佢哋」。

網民讚做得好：好勇敢

網民看過帖文議論紛紛，批評大媽做法離譜，讚揚樓主「鬧得好好」、「做得好」，「佩服你」、「你好勇敢」、「呢啲人如果用正常語氣話，佢哋一定扮聽唔到，所以我支持你咁樣做」。

網民批評大媽做法離譜，讚揚樓主「鬧得好好」。（資料圖片）

也有人分享同類經歷，「我嗰個大媽係直入！係唔出聲勁快直入廁格！嬲到癲咗」、「上次我都係咁，Main Street嗰邊有廁所，好衰唔衰排到我係踎嘅，我唔識得用踎廁㗎嘛，咁咪望多兩眼，猶豫咗一兩秒咁大把，後邊個大媽即刻話我唔去就佢去，我即刻勁惡鬧返佢轉頭」、「我試過企係廁格門口唔畀佢閂門，然後大媽自己死死氣行返出嚟，邊個叫你打我尖，我係唔會忍，唔怕尷尬同你玩」、「上次被大媽打尖，叫佢排隊，佢當場鬧我是不是歧視中國人，我當堂hand咗機」。

亦有網民提醒樓主要小心安全，「鬧得好！但請務必要保護自己以及小生命的安全！」。