$1000紙幣慘遭「分屍」！存款機夾住斷兩截　網民估做錯2行為出事

「隻金牛死得好慘呀！」近日網上流傳一張照片，一張1,000元「金牛」紙幣慘遭存款機「分屍」成兩截，一小截被存款機閘門夾着，有網民質疑存款者操作不當，將紙幣「直入」機口，而非「橫入」，導致紙幣被夾着，隨後又強行拉出，才致紙幣被硬生生扯斷。



根據金管局網頁資料，如市民持有損毁的鈔票，可將鈔票拿回發鈔銀行，銀行會按既定準則驗證鈔票真偽及損毁程度，決定是否為市民兌換鈔票。



近日網上流傳一張照片，一張1000元「金牛」紙幣慘遭存款機「分屍」成兩截，一小截被存款機閘門夾着。（fb群組「大埔 TAI PO」圖片）

1000元紙幣被存款機「分屍」

有港男於fb群組「大埔 TAI PO」以「好搞笑」為題發文，並上載一張照片，可見一張左方沒了三分一截的1000元紙幣放在存款機上，存款口閘門疑夾着1000元的另一截「殘骸」。

而存款機上貼有一張告示，提醒6個不當存款行為，包括放入釘書釘、卡片，以及用一張紙幣夾着一疊紙幣等。根據存款機上的客戶服務電話，相信是屬於香港上海滙豐銀行的存款機。

有網民質疑存款者操作不當，將紙幣「直入」機口，而非「橫入」，導致紙幣被夾着，隨後又強行拉出，才致紙幣被硬生生扯斷。（資料圖片）

疑將紙幣「直入」致夾着 網民：自己攞嚟

有網民笑言「食錢機原來真係會食錢」、「咁樣，呢度係咪700蚊？」，又認為是紙幣編號有太多4字不好意頭，「4044唔好意頭」。有網民認為是港男操作不當，存款時將紙幣「直入」才出事，「好明顯佢打直入，幅圖都話唔可以打直入，只可以話佢自己攞嚟」。

有網民指出，即使紙幣不完整，也可以拿着「殘骸」到銀行更換，「你影住有證據點可以唔回翻畀你啊」、「上次俾狗咬到碎晒砌唔到都畀換到張」，有人建議「撳多100拎埋另外一半出嚟去銀行換？」。不過有網民分享不幸經歷，「上次500蚊紙缺了一小角，銀紙編號冇咗一忽，冇得換」。

根據金管局網頁資料，如市民持有損毁的鈔票，可將鈔票拿回發鈔銀行，銀行會按既定準則驗證鈔票真偽及損毁程度，決定是否為市民兌換鈔票。（資料圖片）

銀行按既定準則處理損毁鈔票

根據香港金融管理局（金管局）網頁資料，如市民持有損毁的鈔票，可將鈔票拿回發鈔銀行，銀行會按既定準則驗證鈔票真偽及損毁程度，例如檢視鈔票是否真鈔、防偽特徵是否完整、損毁面積等。一般若損毁面積低於25%，又無上述問題，銀行都會為市民兌換鈔票。不過，金管局提醒市民，勿把2張不同號碼的鈔票黏在一起，否則鈔票就會變成「合成銀紙」，並非法定貨幣。