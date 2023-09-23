中秋節吃柚子小心！婆婆食到手臂出血瘀青　醫生解謎：與藥相沖

中秋佳節將至，各種柚子是當造應節食品，不過在台灣於2017年就有老人因吃柚子，令手臂出現不明大片瘀青，事件令各地網民關注。當時香港心臟專科醫生何鴻光解釋，瘀青可能是因為柚子的成份，與薄血藥華法林（warfarin）或降膽固醇藥他汀類（statin）相沖，提醒正服用有關藥物的市民，食用各類柚子時要適可而止。



台灣醫生吳元宏在fb分享舊貼文，表示當年祖母吃過柚子後，手臂出現大片不明瘀青，呼籲長者中秋吃柚子要小心。（吳元宏fb截圖）

台灣醫生吳元宏曾於2017年在facebook分享一則貼文，表示當時回屏東看望祖母，發現她手上出現大片不明瘀青。追查後發現是因為祖母曾中風，每天都在服用華法林藥物，而當時有朋友把柚子送給祖母，她每天都吃上半顆柚子，由於柚子和藥物相沖導致內出血，嚴重起來更可能有死亡風險。他提醒「有吃抗凝血劑warfarin，或是降膽固醇藥物statin類的朋友或長輩，中秋節要小心一些，吃一兩瓣（柚子）應景就好」。

台灣的醫生吳元宏分享自己過去的貼文，表示祖母吃過柚子後手上出現大片不明瘀青。（fb圖片）

華法林是常用的薄血藥，可減低血塊生成及阻塞血管的風險，但華法林和很多食物都有相沖，而且分量必須精準，如果分量太低，未能達到阻止血塊形成；若分量太高又會增加病人出血風險。

沙田柚是中秋節的應節食品，但一些正在服用薄血藥和降膽固醇藥的人士不宜多吃。（視覺中國）

《香港01》當時曾向香港心臟專科醫生何鴻光查詢，他指由於西柚、沙田柚等含有香豆素，會增加降膽固醇藥物的藥性，副作用亦會影響肝酵素，因此很多降膽固醇藥物都列明不可和西柚同時服用。除此之外，若病人同時服用薄血藥華法林及降膽固醇藥他汀類，再吃西柚或沙田柚，因為肝酵素的變化，就可能間接增加了華法林的藥性，導致出血症狀。

不過，何鴻光指病人毋須過分擔心，因只要不是大量進食，兩、三瓣的沙田柚不會太影響藥性。他表示，醫生開藥時亦會考慮病人的飲食習慣，因此病人飲食習慣應保持固定，不要突然吃太多某種食物，以免增加食物和藥物相沖的風險。

沙田柚是中秋節的應節食品，但一些正在服用薄血藥和降膽固醇藥的人士不宜多吃。（視覺中國）

心臟科專科醫生黃品立當時亦表示，華法林是一種十分傳統的藥物，和很多的食物都有相沖，病人要避免食用含豐富維他命K的食物，如莧菜、西蘭花、芥蘭、菠菜、通菜等綠色蔬菜；杞子、淮山等藥材湯料，以及所有的中、西成藥和中藥補品。他又指，由於相沖的食物實在太多，難以全部列出，所以病人無論吃什麼，都應適可而止。

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