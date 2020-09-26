【中秋節】食文旦柚子隨時肚痾？一次最多吃半顆　幾類人不宜食用

中秋節將至，文旦是柚子的一種，也是不可或缺的應景水果。文旦柚果肉滋味酸甜，營養價值很高，是高膳食纖維、高鉀、高維生素C的「三高」水果，很適合中秋烤肉後食用。

台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，一顆文旦柚約為二份水果，大約四至五瓣的果肉等於一份水果，約60大卡熱量，富含膳食纖維、鉀離子、維生素C等營養成分，維生素B群含量也多，有助腸胃道蠕動、改善便祕，高抗氧化力、可美白肌膚，並具降膽固醇及血壓作用。文旦柚很適合烤肉後食用，可以去除烤肉食物的油膩、助代謝。

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不過，富含纖維、含水量高的文旦柚容易不小心吃過量，劉怡里提醒，一定要控制食用量，一次最多吃半顆四至五瓣即可，建議與親友一起食用。小孩、腸胃道蠕動不好的人不要吃太多，避免腹瀉；文旦柚屬高鉀水果，腎臟功能受損的病人，不宜食用。

劉怡里強調，文旦柚含呋喃香豆素成分，會抑制體內代謝酵素作用，造成藥物血中濃度過高，為避免產生藥物交互作用，有服用降血脂藥、降血壓藥、安眠藥、免疫抑制劑的人，不適合食用。

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