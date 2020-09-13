中秋柚子│解開5012麻豆文旦密碼　生果達人教路：皺皮醜樣至好食

一年容易又中秋，當造的柚子是中秋必食生果之一。近年市面興起不同品種的水果，其中生力軍文旦柚子成功「搶fo」，成為生果迷熱捧之選，當中更以麻豆文旦最受歡迎。而繼「8428」西瓜後，再有水果以數字命名，「5012」這種麻豆文旦在數字背後，同時除了代表味道及品質有保證外，更藏着台灣果農的一份堅持。《香港01》請教了水果達人，拆解5012文旦柚的特別之處，更醒你揀靚柚小貼士以及如何避開柚子苦澀味，即睇下文學嘢！

「5012」文旦是指由至少具50年樹齡的「老欉」柚樹所種的果實，甜度至少達到12度或以上。（受訪者提供）

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文旦柚子為大陸引進台灣種植品種，每年只有1造，種植時間約花10個月。3大產區中以麻豆地區栽培歷史最悠久，產出的「麻豆文旦」品質最好，果肉綿密而且果核細小，成為文旦中的名牌。而文旦與其他品種的柚子一樣，果肉可作水果吃用、入饌及做果醬外，也可加工成手工香梘、清潔劑和精油等副產品，果肉到果皮無一浪費。

Organicst.hk水果負責人Sara指出，麻豆地區為台灣最早種植及出口文旦的產區，品質亦屬最佳，而當地的熱門產品「5012」文旦，就是由至少具50年樹齡的「老欉」柚樹所種的果實，果實小而結實，果肉多汁細緻，充滿香氣，而且甜度並至少達到12度或以上，味道不會「死甜」，甜中帶酸最能讓人嘗到柚子的天然風味。

5012柚農李佳翰種植文旦果樹之餘，還一年舉辦4次不同階段的活動，讓大家見證文旦365日的成長過程。(《台灣產地故事-5012柚意思》影片截圖)

Sara指，「5012」文旦除了味道好外，亦通過當地政府檢測，並獲得產地認證及產銷履歷，只要憑貨品上的二維碼（QR code）便能追查來源，保證從麻豆區產地直送。她特別指出，今年台灣麻豆地區天氣良好，收成期沒有出現颱風或水災，故柚子的品質比過往兩年更好。

「5012」文旦原來更代表了年輕農民的一番心機，Sara指柚農種植文旦果樹之餘，亦會於不同時間開放農場並舉辦活動，目的是讓大眾認識文旦的成長過程，承傳上一代的農業知識，同時讓人了解果農的努力和心血。

文旦柚子的果核比一般碌柚的果核細得多，肉質亦較纖細清甜。

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想食靚柚先要識揀，水果商店「U3 Grocery 優質產品/食材專門店」負責人Jason教路，他指揀靚文旦與一般柚子不同，關鍵在於「反其道而行」，於坊間買柚子當然是以果實大個、重手，而且果皮光滑為最好最抵食，但文旦柚卻要選「愈細、愈皺皮、愈醜樣」！他解釋指，文旦柚樹樹齡愈大，果實體積愈小，但手感較重而且果肉更細緻及更甜，一般而言，一箱6公斤重的文旦以約有12至16個為佳。

至於體積方面，別以為大隻就代表多肉！Jason指，老欉文旦雖然體積較少，但因果皮薄，「辭水」（消水）後糖分更易滲進果肉，故味道會更多汁香甜。他教路指，購買文旦柚子後不要立即進食，可將文旦放於陰涼通風地方「辭水」，直至外皮從青綠色轉為淺黃，並且開始出現皺皮，便是進食的好時機。

【文旦柚子】皮薄核細愈老愈甜！挑選食用文旦5大貼士(附食譜)

不少愛柚之人常遇到同一煩惱，就是開柚時常常不知如何入手，切太深怕傷到果肉，切太淺卻要花時間去衣，有時花一番功夫開完，吃進口內竟充滿苦澀味，實在令人非常失望。Sara指，其實所有柚子表皮都含有天然的香油，剝柚皮時如沾到手指或沾上果肉，進食時便會有苦澀味，甚至令嘴巴感到輕微麻痺，因此她建議大家開柚後先洗手，然後再享用柚子。

按圖看開柚子方法

「傳統法」：

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「３刀法」：

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